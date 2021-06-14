航空機組員檢疫新措施！最嚴格仍維持居家隔離14天

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長程航班部分，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩周者，12起，採5天居家檢疫，結束日PCR檢驗加9天加強版自主健康管理，其中第9、14天進行抗原快篩，7月起，採7天居家檢疫，結束日PCR檢驗，加7天加強版自主健康管理，其中第14天進行抗原快篩。
接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，12日起，採3天居家檢疫，結束日PCR檢驗加上11天自主健康管理其中第9、14天進行抗原快篩)。7月起，採5天居家檢疫，結束日PCR檢驗，加9天加強版自主健康管理，其中第9、14天抗原快篩。
若完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性，採7天自主健康管理，結束日PCR陰性。
短程航班部分12日起，未完整接種疫苗達兩周及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理加每14天PCR監測。完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，每3個月抗體監測，採自我健康監測加每14天PCR監測。
指揮中心表示，自疫情以來，機組員肩負疫苗及輸送物資進出口，以維持空運貨物運能，對機組員的付出表示感謝。目前國籍航空機組員多數已接種第1劑疫苗，後續將保留其第2劑疫苗，確保其能獲得疫苗保護力。指揮中心特別提醒，因病毒株變異及傳播力難以預測，具疫苗保護力的機組員於執勤時，仍應遵守民用航空局訂定之作業規範，於外站「零接觸當地人」、機上全程防護及加強手部衛生清消頻率等，以維護個人及家人防疫安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。