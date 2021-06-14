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航空機組員檢疫新措施！最嚴格仍維持居家隔離14天

▲指揮中心今（14）日公於國籍航空公司機組員接種疫苗後的檢疫措施。（圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（14）日公於國籍航空公司機組員接種疫苗後的檢疫措施。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-14 14:19:24

國際疫情持續嚴峻且變化快速，為確保國籍航空機組員職場健康及維護國內防疫安全，指揮中心今（14）日公於國籍航空公司機組員接種疫苗後的檢疫措施，於交通主管機關監督航空公司落實外站「零接觸」管理、機組員「機上全程防護」及返國檢疫措施下。

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若是重點高風險國家航線航班的返台機組員，依然需居家檢疫14天，結束日進行PCR檢驗。

長程航班部分，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩周者，12起，採5天居家檢疫，結束日PCR檢驗加9天加強版自主健康管理，其中第9、14天進行抗原快篩，7月起，採7天居家檢疫，結束日PCR檢驗，加7天加強版自主健康管理，其中第14天進行抗原快篩。

接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，12日起，採3天居家檢疫，結束日PCR檢驗加上11天自主健康管理其中第9、14天進行抗原快篩)。7月起，採5天居家檢疫，結束日PCR檢驗，加9天加強版自主健康管理，其中第9、14天抗原快篩。

若完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性，採7天自主健康管理，結束日PCR陰性。

短程航班部分12日起，未完整接種疫苗達兩周及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理加每14天PCR監測。完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，每3個月抗體監測，採自我健康監測加每14天PCR監測。

指揮中心表示，自疫情以來，機組員肩負疫苗及輸送物資進出口，以維持空運貨物運能，對機組員的付出表示感謝。目前國籍航空機組員多數已接種第1劑疫苗，後續將保留其第2劑疫苗，確保其能獲得疫苗保護力。指揮中心特別提醒，因病毒株變異及傳播力難以預測，具疫苗保護力的機組員於執勤時，仍應遵守民用航空局訂定之作業規範，於外站「零接觸當地人」、機上全程防護及加強手部衛生清消頻率等，以維護個人及家人防疫安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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