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除了家中有學生得面臨停學不停課的持續學習外，第一線的醫療人員在不斷增加的確診和重症病人的醫療負荷至今已經將近一個月了，越來越多第一線的工作人員無論是直接或間接的投入現場醫療或復健工作，或多或少會感到身心疲憊(日以繼夜的醫療與急救)、罪惡感(為何沒有及時把他們搶救)、心情憂鬱(每天看到悲傷親屬或個案死亡的景象)、無助(醫療負荷滿載需要幫忙的人過多)、情緒不穩(多重壓力與身心疲憊造成)等，容易導致身體及心理健康失調等現象。
關心照顧者 避免工作影響個人生活
為使第一線醫療急救照顧者或是未來長期協助新冠肺炎醫療的照顧者能夠降低照顧上的壓力，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強提出，應該重視Care the Carer，亦即關心照顧者，透過關心與協助這些照顧者，讓他們面對急救與醫療照顧病人壓力之餘，能自我調適或是透過團體的協助，避免把相關工作壓力影響個人生活中，可以健康並持續扮演好照顧者角色。
張自強主任說，現階段的Care the Carer，包括「該休息時就要休息，才能有良好的體力支持工作」、「感到壓力時立刻找人說，獲得傾聽與支持，就能降低壓力」、「學習壓力放鬆技巧，如運動或看電視、聽音樂」與「團體事件分享與紓壓」等。
運用團體動力學 協助照顧者擁有健康生活
張自強主任同時指出，透過有經驗的團體帶領者運用團體動力學的技巧，包括：將照顧者形成小團體，在團體中討論事件壓力、分享個人的心得，並鼓勵討論壓力處理方式、帶領簡單肢體放鬆運動、搭配調整呼吸的瑜珈、輕音樂搭配繪畫的抒發情緒等，給予正向及健康的處理模式，以協助照顧者能夠持續且健康的回歸正常的工作或生活。
資料來源：健康醫療網 防疫三級延長戰 照顧者的身心健康怎麼顧？
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