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台股6月以來量縮　法人：流通性仍高當沖比未降

▲台股6月以來量縮，法人表示流通性仍高，成交量大已成常態，當沖比未降。（圖／NOWnews資料照）
▲台股6月以來量縮，法人表示流通性仍高，成交量大已成常態，當沖比未降。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-06-14 22:35:57

（中央社記者潘智義台北14日電）雖有本土疫情影響，但台股交投依然熱絡，法人表示，即便以近期8日的成交值低於新台幣4000億元來看，扣除當沖金額仍近2000億元，代表台股流通性高，成交量大已成常態。

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金管會主委黃天牧先前在立法原答詢時也指出，台股成交量大、周轉率高、當沖盛行已成新型態。

台股在6月8日量縮至新台幣3507.19億元，為4月8日後首次低於4000億元，但當沖比維持逾46%，扣除當沖金額1613億仍有約1893億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉分析，從以往的觀念來看，台股成交值只要近2000億元都算高，因此，若扣除當沖，成交值仍有這樣的水準，只能說台股相當熱絡，進一步來講，就是台股流通性非常好，有利吸引高資產投資人進入市場。

另外，本土疫情爆發後，不確定因素增加，投資人為了入袋為安，避免隔夜留倉的風險，使5月當沖熱度竄升，平均當沖比44.28%，創單月新高，其中更有3天超過50%。

黃國偉認為，6月8日量縮，但當沖比未降，代表當沖已成常態。

航運股檔數遠低於電子股，但能占台股成交金額逾35%，又是當沖熱門標的，不是沒有原因；貨櫃三雄5月營收全數寫下歷史新高紀錄，受惠貨量、運價齊揚，萬海5月營收151.91億元，陽明240.35億元，長榮344.42億元，數字亮眼。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股成交值3、4千億元之際，當沖熱度高，當5月成交值4、5千億元，甚至7千多億元，當沖熱度更高，雖然6月以來量能較5月下降，流動性依然充足。

劉坤錫說，台股現階段即便量縮盤整，也不像以往縮得那麼嚴重，不但法人交易熱門標的量夠，散戶當沖量也充足，5月大部分的傳產股都很熱。從5月的5000多億元成交量，到近期縮至4000億元附近，但並未產生潰逃現象，說明量縮也不會沒有人氣，台股結構和以前明顯不同。（編輯：黃國倫）1100614

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