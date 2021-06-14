直播／疫苗配發爭議吵不完！柯文哲召開記者會說明

針對中央防疫指揮中心配發疫苗時程與數量的問題，台北市政府方面與中央頻頻槓上，市長柯文哲先是在北市防疫記者會上表示，高雄疑似提前得知疫苗配發數量，直指是政治內線交易；副市長黃珊珊則是在臉書上抨擊中央，直指「任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴。」





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針對指揮中心日前配發日本捐贈的AZ疫苗，柯文哲先是質疑指揮中心提前透露配發數量給高雄，讓他們能夠提前準備，北市府則是在配送前一個小時才知道相關訊息，指揮中心也未提供配發量，質疑資訊公布有落差。北市府方面昨天也針對疫苗配發數量，質疑為何高雄能獲得比預期量更多的疫苗，北市獲得的疫苗卻比預期量還短少一萬劑。





黃珊珊在臉書上PO文，表示中央與地方共同的敵人是病毒，並不是彼此。不過中央在疫苗數量以及配發時間上，卻讓被北市方面感受像是被當作敵軍對待，並直言「我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」而今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



