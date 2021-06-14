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韓藥廠「賽特瑞恩」新冠抗體療法　公布三期數據安全有效

▲外媒報導，韓國藥廠賽特瑞恩研發的新冠肺炎（COVID-19）抗體療法今日公布三期數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導，韓國藥廠賽特瑞恩研發的新冠肺炎（COVID-19）抗體療法今日公布三期數據。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-14 14:45:48

韓國藥廠「賽特瑞恩」（Celltrion）今（14）日公布實驗新冠肺炎（COVID-19）抗體療法的第三期臨床試驗數據，表示該療法安全有效，且將治療期縮短了近5天，超過70%的重症患者症狀減緩。好消息也帶動賽特瑞恩在14日上午漲5.6%，相較大盤下跌3%。

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《路透社》報導，韓國藥廠賽特瑞恩發布聲明，第三期試驗自1月以來，已在包括韓國、美國、西班牙、羅馬尼亞共13個國家試驗，收入共1315人。治療過程中70%的患者重度症狀減緩，包含潛在高風險人群，同時療程縮短4.9天。

韓國政府早前於2月批准新冠肺炎抗體治療的緊急使用權（EUA），賽特瑞恩計畫根據三期試驗結果申請完整授權。疫情方面，韓國今（14）日通報新增399例確診，境內累計14萬8273例，時隔77天單日新增病例降至400例以下，防疫部門表示，暑期休假高峰期將至，必須保持高度警戒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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