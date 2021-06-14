韓藥廠「賽特瑞恩」新冠抗體療法 公布三期數據安全有效
韓國藥廠「賽特瑞恩」（Celltrion）今（14）日公布實驗新冠肺炎（COVID-19）抗體療法的第三期臨床試驗數據，表示該療法安全有效，且將治療期縮短了近5天，超過70%的重症患者症狀減緩。好消息也帶動賽特瑞恩在14日上午漲5.6%，相較大盤下跌3%。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-14 14:45:48
《路透社》報導，韓國藥廠賽特瑞恩發布聲明，第三期試驗自1月以來，已在包括韓國、美國、西班牙、羅馬尼亞共13個國家試驗，收入共1315人。治療過程中70%的患者重度症狀減緩，包含潛在高風險人群，同時療程縮短4.9天。
韓國政府早前於2月批准新冠肺炎抗體治療的緊急使用權（EUA），賽特瑞恩計畫根據三期試驗結果申請完整授權。疫情方面，韓國今（14）日通報新增399例確診，境內累計14萬8273例，時隔77天單日新增病例降至400例以下，防疫部門表示，暑期休假高峰期將至，必須保持高度警戒。
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