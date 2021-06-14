最後一集！李光洙爆哭告別《Running Man》　女友安慰他

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節目最後橋段，李光洙要唸大家寫的信，但他太難過講不出話，由劉在錫代打唸池錫辰的信，「光洙啊，已經認識你11年了，對我來說，本來只是在節目中遇到的高個兒李光洙，現在卻成了要一輩子相處的弟弟李光洙。光洙啊，和你一起喊『必觸cross』的時候，我很幸福。在別人看來什麼也不是的『必觸cross』，但對我來說時時刻刻都是我很感謝的瞬間。比誰都善良、比誰都帥氣的光洙，我們永遠在一起吧！就算不在《Running Man》，我們也是家人，光洙我愛你。」
劉在錫表示：「給親愛的弟弟光洙，和你一起參與《Running Man》已經11年了，這期間真的辛苦你了，真的無法用言語來形容這程度，辛苦了！雖然不知道以後該打斷誰的話、要騎誰當木馬，但我想了一下，應該就是世燦跟錫辰哥了吧，沒有你的話，會很空虛很辛苦，但不要擔心我們，想做什麼就去做吧！光洙，我們要常常見面喔，有什麼事就常打給我，謝謝你，光洙。」劉在錫嚴肅又不失搞笑的內容，成功緩和現場悲傷的氛圍。
金鍾國除了寫信，還現場畫肖像畫送給李光洙，他說：「不知道為什麼這麼開心，只是對視也那樣笑呵呵的我們，就這樣認為我們好像永遠不會變，而且比任何人都堅持到最後的都是光洙，所以才覺得更加遺憾，雖然不能像往常一樣一起參與《Running Man》，但剩下的人生就一直在一起吧，要一直健健康康的，你這傢伙。」
哈哈表示：「因為是11年來每週都見面的我們光洙，理所當然以為下週也能見到的光洙，一直以來盡了全力的光洙，認真的展現出極限的努力，感覺許多觀眾都會很遺憾很傷心。辛苦了，光洙啊，現在該捉弄誰呢？現在誰來騙人呢？現在該跟誰徹夜聊天呢？愛你啦，無論在哪裡都能閃閃發光，帥氣的實現追求夢想，我為你祈禱，愛你喔我們光洙，多多保重一定要幸福，與你熱烈道別的東勳哥。」
宋智孝表示：「討厭的時候，幸福的時候，辛苦的時候，覺得吃力的時候，艱難的時候，去到陌生的地方的時候，神奇的時候，看到新奇東西的等等，11年時間陪伴在身邊，與我一起經歷的那一切，謝謝你，辛苦了李光洙，我的弟弟李光洙，最後我愛你，光洙。」內容看似簡單，但其實宋智孝不擅把肉麻的話搬上檯面，所以結束錄影後，她另外寫一封內心話送給昔日隊友。
全昭旻表示：「光洙哥，在這說長不長說短不短的時間裡，非常感謝能夠認識你，謝謝你給了我一輩子都忘不掉的回憶當作禮物，哥未來的每一步我都會為你祈禱，我會好好堅守的，隨時歡迎你到《Running Man》來玩，我們等你。」
梁世燦表示：「光洙哥，11年來辛苦了，跟哥在一起的四年裡，很幸福，拍攝結束每次通電話的時候都聊了很多，但現在沒辦法了，我會很想念的，會想念你，想起你會感到很空蕩蕩的，以後在沒有懲罰的世界裡，就做你想做的一切吧！」
《Running Man》最新一集播完後，李光洙也上傳過往錄影的經典照片，寫下：「如親人般的成員、工作人員，以及總是為我加油的粉絲們，在過去11年裡我得到了很多的愛，每週都留下很愉快的回憶，雖然無法完整表達這份感謝，但這段時間我打從心底謝謝大家，我真的很愛你們。」該篇文除了湧入不少觀眾與粉絲留言，眾多演藝圈好友也點讚祝賀，連他的女友李善彬也以「鼓掌」、「讚」的符號為男友加油。