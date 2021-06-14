蔡英文喊調整隊形！他曝「1人物」恐取代蘇貞昌、陳時中

新冠疫情連兩天跌破2字頭，不過抗疫過程仍不可鬆懈，總統蔡英文日前提到，將不斷調整最適合的戰鬥隊形，外界不禁猜測此番言論與撤換指揮中心指揮官、衛福部長陳時中甚至行政院長蘇貞昌有關，而對此，資深媒體人黃暐瀚昨（13）日就在節目上預測，最有可能被蔡英文找回接任行政院長兼指揮中心指揮官的人選為前副總統陳建仁。

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黃暐瀚在《新聞大白話》節目點出，陳時中日前在立法院接受質詢時出現不少情緒性言論，應答立委時也多有不順心，但前立委郭正亮曾指出，陳時中在綠營的民調支持度還有8成，目前應該還換不掉，而先前郭正亮曾提過陳建仁可能去當疫情指揮中心的召集人或是顧問，不過消息也馬上被總統府否認。

▲指揮中心指揮官陳時中是否會被換掉引發外界聯想。（圖／指揮中心提供）

接著黃暐瀚解釋，如今蔡英文又以「改換戰鬥隊形」為口號，陳建仁擔任的角色可能變為行政院長，基本上陳建仁是個「無害的前副手」，不得不讓他出面稱「不接受續任」，也是為了安撫上次總統大選出來挑戰蔡英文的現任副總統賴清德及其支持者。

此外，黃暐瀚也強調，之所以會稱陳建仁「無害」是因為他沒有政治企圖心，也不會選2024，對陳建仁的信任遠遠高過賴清德，至於民眾因疫情對蔡英文、陳時中的不滿水漲船高，可能直接讓陳建仁擔任行政院長，並由閣揆兼任指揮官，更能一路接任做到2024。至於2024的總統接班人，黃暐瀚則分析蔡英文應該還是更屬意桃園市長鄭文燦。（編輯：楊智傑）