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3萬紓困金沒入帳！她見「帳戶前多個0」急翻　內行解釋了

▲有網友表示，自己申請的紓困金過一陣子都沒入帳，便回頭查詢一下申請資訊，才發現上頭的銀行帳號前「多一個0」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲有網友表示，自己申請的紓困金過一陣子都沒入帳，便回頭查詢一下申請資訊，才發現上頭的銀行帳號前「多一個0」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 15:03:22

受到本土疫情衝擊，全台灣持續著三級警戒至6月28日，不少民眾生計受到影響，急需紓困金的挹注。就有網友表示，自己申請的紓困金過一陣子都沒入帳，便回頭查詢一下申請資訊，才發現上頭的銀行帳號前「多一個0」，開始擔憂是否會因此領不到錢，隨後也有內行跳出解釋原因。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「今年剛保工會，也有申請紓困，之前送資料有再三確認，但是已經填完3天了，錢還沒入帳」，他隨後也上網再度查詢申請資料，才發現上頭顯示的銀行帳號「前面多了一個0」，不禁憂心會因此產生影響。

▲不少申請紓困的網友都有相似遭遇。（圖／翻攝Dcard）
▲不少申請紓困的網友都有相似遭遇。（圖／翻攝Dcard）
隨後立刻有相似遭遇的網友跳出回應，「正常，我申請的也有多補一個0，還以為自己打錯，紓困金第三天收到」、「我幫家人用也多個0 但6/8用完錢3天後就入帳了」、「可能是因為這幾天銀行都沒開」、「我是前面多打兩個零，結他過幾天會寄簡訊說，叫我去更改資料，再上去更改就好」。

此外也有內行人說明，「銀行帳號規定是14碼，但並不是每一家銀行都會採用完整14碼規劃使用，如果妳的銀行帳號不足14碼，系統會在帳號前面自動補零0」、「正常啦，銀行it告訴你，通常總共是3碼銀行代碼+14碼帳號，共17碼」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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