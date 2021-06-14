3萬紓困金沒入帳！她見「帳戶前多個0」急翻 內行解釋了
受到本土疫情衝擊，全台灣持續著三級警戒至6月28日，不少民眾生計受到影響，急需紓困金的挹注。就有網友表示，自己申請的紓困金過一陣子都沒入帳，便回頭查詢一下申請資訊，才發現上頭的銀行帳號前「多一個0」，開始擔憂是否會因此領不到錢，隨後也有內行跳出解釋原因。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 15:03:22
原PO在論壇Dcard上發文提到，「今年剛保工會，也有申請紓困，之前送資料有再三確認，但是已經填完3天了，錢還沒入帳」，他隨後也上網再度查詢申請資料，才發現上頭顯示的銀行帳號「前面多了一個0」，不禁憂心會因此產生影響。
隨後立刻有相似遭遇的網友跳出回應，「正常，我申請的也有多補一個0，還以為自己打錯，紓困金第三天收到」、「我幫家人用也多個0 但6/8用完錢3天後就入帳了」、「可能是因為這幾天銀行都沒開」、「我是前面多打兩個零，結他過幾天會寄簡訊說，叫我去更改資料，再上去更改就好」。
此外也有內行人說明，「銀行帳號規定是14碼，但並不是每一家銀行都會採用完整14碼規劃使用，如果妳的銀行帳號不足14碼，系統會在帳號前面自動補零0」、「正常啦，銀行it告訴你，通常總共是3碼銀行代碼+14碼帳號，共17碼」。（編輯：潘毅）
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