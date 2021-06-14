COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

黃珊珊曝未接陳時中電話　他批：嫌太晚通知又不接電話？

▲台北市副市長黃珊珊今（14）日在臉書上批評中央，共同的敵人是病毒，如果有心人刻意私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊今（14）日在臉書上批評中央，共同的敵人是病毒，如果有心人刻意私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！（圖／台北市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-14 14:52:33｜2021-06-14 15:04:13

台北市因為疫苗配送問題和指揮中心槓上，副市長黃珊珊今（14）日上午也在臉書發文，痛批「中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，拖到最後一分鐘，到底是有甚麼秘密任務？」，並說到「早上又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何，有用嗎？」，台灣基進新聞部張博洋則質疑，昨天記者會說中央太晚通知，今天說自己不接電話，「是有事嗎？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊在臉書發文指出，「一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，地方政府早早可以做好準備，有甚麼不好？拖到最後一分鐘，到底是有甚麼秘密任務？地方政府到底是敵軍還是友軍？」、「台灣各縣市的民眾到底為何有不同地位？」、「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何…….有用嗎？」、「再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴」，並批「台北用盡全力防疫、有人拼命用口水防疫」。

張博洋認為，黃珊珊說「接了會如何，有用嗎？」，其實真的沒用，因為凡事都要問過那個愛面子的老闆柯文哲，「有事黃珊珊，沒事柯文哲」可不是叫假的，在她老闆放棄跟中央作對前，還是要每天出來收拾老闆留下的爛攤子。

張博洋說，現在全台三級警戒，北市副指揮官高調發文說自己沒接中央指揮官電話，你家納稅人知道嗎？「昨天記者會說中央太晚通知，今天發文說自己不接電話，『是有事嗎？』」，為什麼大家都沒問題，就你北市府問題最多。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，黃珊珊這篇文章最大的問題，就是「不接陳時中電話」，陳時中是以衛福部長身份，跟地方對口討論公務。他有打電話，代表有盡到責任，就像公文有送達一樣；黃珊珊不接，就是地方政府的責任，就像收到公文不回應。結果一篇想要軟中帶硬的反擊文，自己又捅了一個洞給別人批評。

組織部主任李雨蓁則批，市長一天到晚丟病歷、怪中央，現在連北市指揮官都要拿未接來電出來情緒勒索，眼看明天AZ疫苗就要啟動長輩施打了，不只禾馨診所營運長點出預約系統與診所給出時間不符的問題，連前北市社會局長許立民也看不下去，要北市加油趕快跟上高雄，不要讓長輩焦慮，這些聲音傳得到黃珊珊和柯文哲耳中嗎？

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀