黃珊珊曝未接陳時中電話　他批：嫌太晚通知又不接電話？

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張博洋認為，黃珊珊說「接了會如何，有用嗎？」，其實真的沒用，因為凡事都要問過那個愛面子的老闆柯文哲，「有事黃珊珊，沒事柯文哲」可不是叫假的，在她老闆放棄跟中央作對前，還是要每天出來收拾老闆留下的爛攤子。
張博洋說，現在全台三級警戒，北市副指揮官高調發文說自己沒接中央指揮官電話，你家納稅人知道嗎？「昨天記者會說中央太晚通知，今天發文說自己不接電話，『是有事嗎？』」，為什麼大家都沒問題，就你北市府問題最多。
台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，黃珊珊這篇文章最大的問題，就是「不接陳時中電話」，陳時中是以衛福部長身份，跟地方對口討論公務。他有打電話，代表有盡到責任，就像公文有送達一樣；黃珊珊不接，就是地方政府的責任，就像收到公文不回應。結果一篇想要軟中帶硬的反擊文，自己又捅了一個洞給別人批評。
組織部主任李雨蓁則批，市長一天到晚丟病歷、怪中央，現在連北市指揮官都要拿未接來電出來情緒勒索，眼看明天AZ疫苗就要啟動長輩施打了，不只禾馨診所營運長點出預約系統與診所給出時間不符的問題，連前北市社會局長許立民也看不下去，要北市加油趕快跟上高雄，不要讓長輩焦慮，這些聲音傳得到黃珊珊和柯文哲耳中嗎？
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