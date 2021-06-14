善意捐款恐違法？陳時中：大型公開勸募受法規規範

藝人賈永婕日前發起勸募活動，並公告已募得7千多萬元，將捐贈300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），不過外界也質疑，那麼大一筆金額是否已違反我國的《公益勸募條例》？指揮中心指揮官陳時中今（14）日於記者會上表示，該條例是適用廣泛大型公益勸募，私底下的熱心捐贈沒有限制。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-14 15:33:12｜2021-06-14 16:36:42
賈永婕號召企業界朋友募資到7000多萬，迄今捐出342台有「救命神器」之稱的HFNC，幫助第一線的醫護人員，捐贈名單除了企業界大老外，也見黑人、范范夫妻及小S等人在列，不過那麼大筆的捐款金額卻引發外界質疑違反《公益勸募條例》中央卻沒有任何處分。
對此，陳時中表示，該條例是適用廣泛大型公益勸募，《公益勸募條例》中是寫到要到獲得中央報准，不過私底下大家熱心互相捐贈、互相揪團，不會在這個裡面有限制，只有大型公開勸募受公益勸募條例限制。
陳時中說，這段時間感謝很多人很樂意慷慨解囊捐物資都有，集結親朋好友大家力量來做善心對社會有意義的事情仍然非常感謝，但如果是是大型、公開的對外勸募還是要受到法條的制約。
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