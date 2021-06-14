中市快打站採「宇美町式」注射法　1小時完成120人接種

台中市獲中央配發7萬劑AZ疫苗，開放前六類人員施打，6月15日至17日優先為85歲以上長輩施打，台中各區共64處快打站已準備就緒。市長盧秀燕今(14)日前往西屯區永安國小快打站視察，除部分場地受限外，全市7成左右的快打站將採日本「宇美町式」接種法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，一小時預期可完成120人接種，加快接種速度。

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盧秀燕指出，明(15)

日開始為台中市約3萬6千多名的85歲以上長輩注射疫苗，這是一個龐大且具意義的工作，市府經過籌備，特別感謝醫護、民政、教育等團隊同仁，混合編組服務長輩；此次注射方式較特別，特別採日本宇美町式施打法，被注射者坐在座位上不動，由醫護及工作人員移動確認身分、進行評估、施打疫苗，施打完後也在原位進行觀察，減少長輩移動風險。

盧秀燕強調，台中市64處快打站將於明日同步啟用，提醒所有阿公阿嬤記得帶「施打疫苗通知單」，以及雙證件健保卡及身分證，注射完會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並等待市府通知注射第二劑，完成兩劑疫苗接種，他也提醒這張紀錄卡很重要不能遺失，可作為未來相關驗證依據，也請家人幫忙注意，務必幫長輩保留起來。

民政局長吳世瑋說，目前各區均已完成85歲以上長者「施打疫苗通知單」投遞，並以「分里、分時段」原則通知長者分流接種，無需另外提出申請，請各位長輩按通知時間、地點，攜帶通知單、健保卡、身分證、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）前往快打站施打，如行動不便無法前往，需特殊協助，可與里幹事或里長聯絡；而非台中市籍的長者想要施打，則可選擇向台中18家專責醫院或衞生所預約施打。

台中市政府提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應，且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應，在第1次接種的10至12周後，應再完成第2劑接種，以及早產生完整保護力。

此外，接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。