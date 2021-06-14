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G7聲明關切台海議題　日相菅義偉：很自然的事

▲日本首相菅義偉前往英國參與G7峰會時，向隨行的日媒透露，聯合聲明提到台海議題是「很自然的事」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉前往英國參與G7峰會時，向隨行的日媒透露，聯合聲明提到台海議題是「很自然的事」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-14 16:15:50

七大工業國集團（G7）昨（13）日落幕，聯合聲明中提及對台灣海峽和平與穩定的重視，以及反對單方面採取行動改變東海、南海，或加劇緊張局勢。外媒報導，日本首相菅義偉在G7會期特別與美國總統拜登（Joe Biden）進行場邊會談，提到對台海議題的關切，日媒透露，菅義偉認為G7聯合聲明中提到台海是「非常自然的事」。

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日本媒體《每日新聞》報導，前往英國參加G7峰會的菅義偉向隨行日媒表示，聯合聲明很自然會提到台灣海峽。對於歐洲國家與美國之間是否在中國議題存在差異，菅義偉表示，各國領袖的想法基本上相似。

韓國外交部今（14）日表示，日韓雙方原本要在G7進行雙邊領袖峰會，但日方最後以韓方年度例行的「東海（日本海）領土保衛演習」為由取消，日韓首領的互動也備受外界關注。菅義偉表示，與文在寅打招呼是禮尚往來，並未正面回應是否與文在寅進一步協商前徵用工、慰安婦賠償問題。

韓國總統文在寅在離開英國前透過社群媒體發文，表示在G7與菅義偉會面可能是韓日關係的重新開始的重要時機，這次無法舉行雙邊會談實為遺憾。至於對中問題，韓國外交部副部長表示，韓方署名的聲明部分只強調「對民主主義與人權的重視」，並未涉及特定國家，中國是韓國最大的貿易夥伴，韓方在國際社會討論涉華議題時保持一貫的態度和立場。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國外交部今日表示，韓方簽署的聲明部分強調對民主、人權的重視，並未涉及特定國家。（圖／美聯社／達志影像）
 

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