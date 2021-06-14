防疫政策受好評網傳更上層樓　陳其邁：拜託不要來亂

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高雄市本土病例，之前曾出現一波連續5天+0，不料前天出現1例確診止步，不過昨天與今天又重回+0，陳其邁說，明天起的施打站已經準備好了，包括鳳山體育館都整備好，醫護也在現場演練，看到現場有為人子女者提前場勘他相當感動。外地子女若未能返鄉協助，鄰居、當地鄰里長也會提供很多服務。至於長輩跨縣市施打問題，他也拜託其他縣市照顧好高雄的長輩，高雄也會對非設籍在高雄的長輩一視同仁。
陳其邁強調，高雄市接種原則是求好不求快，請長輩帶身分證、通知書與健保卡，問診後再接種，打完要休息15至30分鐘，會打好打滿。就是「不排隊、不預約、坐著打，流程就是報到、醫師問診、打完疫苗休息後再離開，全程都會服務妥善，慢慢來、請放心。」
陳其邁也認為，宇美町打法重點是長者坐著、醫護移動協助打疫苗，是要求好不要求快，提醒醫護長輩多有慢性病，也會緊張和擔憂，要詳細問診。
另外，最近高雄市推出的防疫相關政策，像是計程車接送長者打針，或是宇美町打法都頗受好評，也有不少首長跟進，這也讓網友點名，說陳其邁未來可能在更上層樓，對此，陳其邁立即表明說，現在是三級防疫期間，他每天戰戰兢兢、每晚幾乎都睡不著，所有注意力集中在此，拜託網友不要來亂。
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