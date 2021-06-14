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防疫政策受好評網傳更上層樓　陳其邁：拜託不要來亂

▲高雄市新冠肺炎本土疫情今天再次0確診，針對明天的疫苗開打，陳其邁也表示，明天起的施打站已經準備好了。(圖／高市府提供)
▲高雄市新冠肺炎本土疫情今天再次0確診，針對明天的疫苗開打，陳其邁也表示，明天起的施打站已經準備好了。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-14 16:25:13｜2021-06-14 16:30:29

高雄市新冠肺炎本土疫情今（14）日再次0確診，市長陳其邁表示，從整個流行趨勢來看，有從高峰往下，代表雙北地區疫情初步獲得控制，相對其他地區的群聚感染也會有幫助。對於網友點名陳其邁可能將在更上層樓，陳其邁隨即強調，現在是三級防疫期間，他每天戰戰兢兢、每晚幾乎都睡不著，所有注意力集中在此，拜託網友不要來亂。

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▲高雄市明天起疫苗開始施包括鳳山體育館等所有施打站都已準備好，醫護也在現場演練。(圖／高市府提供)
▲高雄市明天起疫苗開始施包括鳳山體育館等所有施打站都已準備好，醫護也在現場演練。(圖／高市府提供)
高雄市本土病例，之前曾出現一波連續5天+0，不料前天出現1例確診止步，不過昨天與今天又重回+0，陳其邁說，明天起的施打站已經準備好了，包括鳳山體育館都整備好，醫護也在現場演練，看到現場有為人子女者提前場勘他相當感動。外地子女若未能返鄉協助，鄰居、當地鄰里長也會提供很多服務。至於長輩跨縣市施打問題，他也拜託其他縣市照顧好高雄的長輩，高雄也會對非設籍在高雄的長輩一視同仁。

陳其邁強調，高雄市接種原則是求好不求快，請長輩帶身分證、通知書與健保卡，問診後再接種，打完要休息15至30分鐘，會打好打滿。就是「不排隊、不預約、坐著打，流程就是報到、醫師問診、打完疫苗休息後再離開，全程都會服務妥善，慢慢來、請放心。」

▲高雄市接種原則是求好不求快，會打好打滿即不排隊、不預約、坐著打，流程就是報到、醫師問診、打完疫苗休息。(圖／高市府提供)
▲高雄市接種原則是求好不求快，會打好打滿即不排隊、不預約、坐著打，流程就是報到、醫師問診、打完疫苗休息。(圖／高市府提供)
陳其邁也認為，宇美町打法重點是長者坐著、醫護移動協助打疫苗，是要求好不要求快，提醒醫護長輩多有慢性病，也會緊張和擔憂，要詳細問診。

另外，最近高雄市推出的防疫相關政策，像是計程車接送長者打針，或是宇美町打法都頗受好評，也有不少首長跟進，這也讓網友點名，說陳其邁未來可能在更上層樓，對此，陳其邁立即表明說，現在是三級防疫期間，他每天戰戰兢兢、每晚幾乎都睡不著，所有注意力集中在此，拜託網友不要來亂。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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2021-06-11-2021-06-15

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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