特務女星真的是間諜 傳奇豔星「祕蒐亞洲情報」身價70億
香港60年代女星狄娜，擁有一張美豔的臉蛋，和豐腴的肉彈身材，風月片《大軍閥》的風騷「四姨太」一角，讓她一脫成名，成為無數男人的夢中情人，拜倒狄娜石榴裙下的，包括泰國總理的弟弟湯頓，狄娜在周旋權貴高官的時候，默默為中國大陸蒐集許多情報，銀幕上演過特務的她，在真實世界中竟也是個間諜，傳奇人生讓她有「奇女子」的封號。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-14 16:27:20｜2021-06-14 16:27:31
狄娜1962年加入影壇，接拍50多部電影，銀幕形象性感又冶豔，尤其是《大軍閥》一片，狄娜片中扮演紅杏出牆的姨太太，在床上風情萬種，一幕偷情戲碼，狄娜一絲不掛全裸上陣，和猛男激情纏綿，豐胸、翹臀的特寫，赤裸裸呈現在銀幕上，征服許多男性粉絲，讓她紅遍亞洲。 在狄娜無數的追求者中，最知名的是泰國總理沙立他那叻的弟弟湯頓，湯頓為了追求狄娜，不惜砸錢請狄娜拍戲，狄娜2008年接受《神州穿梭》電視採訪時，坦言自己在泰國拍戲數年，周旋於多國政要之間，藉機為中共蒐集情報，「我第一部戲演間諜，他們完全不知道現實生活的我，已經在做間諜了。」 後來狄娜回香港發展，棄影從商欠下一屁股債，只好宣告破產，70年代狄娜回大陸參加文化大革命，轉行做生意，竟翻身變成軍火、航天科技商人，甚至參與歐盟伽利略定位系統計畫，90年代她祕婚中共解放軍大將羅瑞卿之子羅宇，與大陸高官商人的往來密切，據悉她的遺產高達20億港幣（約台幣71億元），成為富可敵國的一代女豪傑。