COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

特務女星真的是間諜　傳奇豔星「祕蒐亞洲情報」身價70億

▲香港豔星狄娜拍過特務片，真實世界也在當間諜。（圖／翻攝網路）
▲香港豔星狄娜拍過特務片，真實世界也在當間諜。（圖／翻攝網路）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-14 16:27:20｜2021-06-14 16:27:31

香港60年代女星狄娜，擁有一張美豔的臉蛋，和豐腴的肉彈身材，風月片《大軍閥》的風騷「四姨太」一角，讓她一脫成名，成為無數男人的夢中情人，拜倒狄娜石榴裙下的，包括泰國總理的弟弟湯頓，狄娜在周旋權貴高官的時候，默默為中國大陸蒐集許多情報，銀幕上演過特務的她，在真實世界中竟也是個間諜，傳奇人生讓她有「奇女子」的封號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲狄娜（右）因風月片《大軍閥》大紅大紫。（圖／翻攝網路）
▲狄娜（右）因風月片《大軍閥》大紅大紫。（圖／翻攝網路）
狄娜1962年加入影壇，接拍50多部電影，銀幕形象性感又冶豔，尤其是《大軍閥》一片，狄娜片中扮演紅杏出牆的姨太太，在床上風情萬種，一幕偷情戲碼，狄娜一絲不掛全裸上陣，和猛男激情纏綿，豐胸、翹臀的特寫，赤裸裸呈現在銀幕上，征服許多男性粉絲，讓她紅遍亞洲。

▲狄娜肉彈身材傲人，是著名一代豔星。（圖／翻攝網路）
▲狄娜肉彈身材傲人，是著名一代豔星。（圖／翻攝網路）
在狄娜無數的追求者中，最知名的是泰國總理沙立他那叻的弟弟湯頓，湯頓為了追求狄娜，不惜砸錢請狄娜拍戲，狄娜2008年接受《神州穿梭》電視採訪時，坦言自己在泰國拍戲數年，周旋於多國政要之間，藉機為中共蒐集情報，「我第一部戲演間諜，他們完全不知道現實生活的我，已經在做間諜了。」

▲狄娜紅遍亞洲，曾受邀到泰國拍戲。（圖／翻攝網路）
▲▼狄娜紅遍亞洲，曾受邀到泰國拍戲。（圖／翻攝網路）
▲狄娜紅遍亞洲，曾受邀到泰國拍戲。（圖／翻攝網路）
後來狄娜回香港發展，棄影從商欠下一屁股債，只好宣告破產，70年代狄娜回大陸參加文化大革命，轉行做生意，竟翻身變成軍火、航天科技商人，甚至參與歐盟伽利略定位系統計畫，90年代她祕婚中共解放軍大將羅瑞卿之子羅宇，與大陸高官商人的往來密切，據悉她的遺產高達20億港幣（約台幣71億元），成為富可敵國的一代女豪傑。

▲狄娜（右）嫁給解放軍之子，與政商名流關係密切。（圖／翻攝網路）
▲狄娜（右）嫁給解放軍之子，與政商名流關係密切。（圖／翻攝網路）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀