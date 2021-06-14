高市首波疫苗接明開打　開放接種站周邊紅、黃線路邊停車

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陳其邁指出，高雄疫苗施打共設126站，分三天施打，像是田寮月世界第一天有四站、第二和第三天各有三站，高雄市明天起進行首波高齡長者疫苗接種，開放87歲以上長輩共3.1萬人，高雄市長陳其邁今(14)日表示，施打疫苗126接種站已佈置好，15至17日3天疫苗接種站周邊道路邊開放紅、黃線及路邊免費停車，不過，打完須立即將車駛離，非注射的停車則會拖離。另外獨居、重大傷病等長輩可聯繫區公所辦理免費接送服務。
針對警專生施打爭議，衛生局長黃志中也表示，中央當初給公文說警政署警察機構要給予施打安排，內容未特別提到警專生，後來事後概括後有包括警專生，由於警專生後續七月就要到警局實習，如同醫院實習生一樣造冊給予施打，提供必要保護是有其必要性。
至於，有眼鏡行發文感謝醫護，並說全店已施打完疫苗？高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，疫苗施打之初開放第一類人員醫事機構，該眼鏡行屬於驗光所，工作人員包括驗光師等有專業證照醫事人員，接種狀況沒有問題，都有造冊接種。
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