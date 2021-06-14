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高市首波疫苗接明開打　開放接種站周邊紅、黃線路邊停車

▲高雄市15至17日3天進行首波高齡長者疫苗接種。(圖／高市府提供)
▲高雄市15至17日3天進行首波高齡長者疫苗接種。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-14 16:39:17｜2021-06-14 16:42:51

高雄市明天起進行首波高齡長者疫苗接種，開放87歲以上長輩共3.1萬人，高雄市長陳其邁今(14)日表示，施打疫苗126接種站已佈置好，15至17日3天疫苗接種站周邊道路邊開放紅、黃線及路邊免費停車，不過，打完須立即將車駛離；另外獨居、重大傷病等長輩可聯繫區公所辦理免費接送服務。

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▲高市首波疫苗接明開打，陳其邁表示，15至16日3天起進行疫苗接種開放接種站周邊紅、黃線路邊停車。(圖／高市府提供)
▲高市首波疫苗接明開打，陳其邁表示，15至17日3天進行疫苗接種開放接種站周邊紅、黃線路邊停車。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，高雄疫苗施打共設126站，分三天施打，像是田寮月世界第一天有四站、第二和第三天各有三站，高雄市明天起進行首波高齡長者疫苗接種，開放87歲以上長輩共3.1萬人，高雄市長陳其邁今(14)日表示，施打疫苗126接種站已佈置好，15至17日3天疫苗接種站周邊道路邊開放紅、黃線及路邊免費停車，不過，打完須立即將車駛離，非注射的停車則會拖離。另外獨居、重大傷病等長輩可聯繫區公所辦理免費接送服務。

▲▲疫苗接種3天有約1100台計程車投入接駁，另獨居、重大傷病或有特殊需求等長輩可洽公所預約搭車。(圖／高市府提供)
▲疫苗接種3天有約1100台計程車投入接駁，另獨居、重大傷病或有特殊需求等長輩可洽公所預約搭車。(圖／高市府提供)
針對警專生施打爭議，衛生局長黃志中也表示，中央當初給公文說警政署警察機構要給予施打安排，內容未特別提到警專生，後來事後概括後有包括警專生，由於警專生後續七月就要到警局實習，如同醫院實習生一樣造冊給予施打，提供必要保護是有其必要性。

至於，有眼鏡行發文感謝醫護，並說全店已施打完疫苗？高市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，疫苗施打之初開放第一類人員醫事機構，該眼鏡行屬於驗光所，工作人員包括驗光師等有專業證照醫事人員，接種狀況沒有問題，都有造冊接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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