1個月沒班上！電影院工讀「每天只吃1餐」 慘曝戶頭餘額
近期台灣受到本土疫情影響，不少公司都開始分流上班或停業，避免疫情再度擴大。就有電影院工讀生無奈表示，因為疫情停班，紓困也沒有自己那份，只能靠著每天吃1餐繼續撐，「戶頭餘額」曝光更令不少人感嘆。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 16:45:23
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我是在電影院上班的工讀生，原本玩命9要上映可以期待忙碌的日子，但沒想到直接三級警戒連班都沒了，這次紓困補助永遠都是給那些人，而我想申請確沒辦法，因為不是正職無法領補助，因為家庭年收入剛好超過40萬多一點也無法申請」。
原PO隨後提到，目前帳戶只剩下台幣976元，「這一個月以來每天只能吃一餐，我想這一次我對政府政策很失望，需要的人都領不到，我想工讀生一樣都領不到，大學生也只能領那幾千，這樣的日子不知還要過多久」。
遭遇曝光後也有不少網友感慨「跟你一樣每天在吃土+1，無能為力，只能跟你說你不是孤獨的」、「年輕人都不知道要排多少才有疫苗，連紓困也沒份」、「真的搞不懂自己要領疏困關家裏人年收什麼事，我要吃土了不代表我家人就要養我啊」。（編輯：潘毅）
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