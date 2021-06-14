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NBA／好球員不能被橫掃？巴克利：4場系列賽至少要拿1場

▲Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-14 17:02:50

好球員就不能被橫掃嗎？今日在在太陽和金塊系列賽G4結束後，當季MVP得主Nikola Jokic不但被驅逐出場、所屬的球隊還以0:4遭到淘汰，這也讓《TNT》的名嘴們對此展開爭論。

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Jokic本季是自2000年的Shaquille O'Neal之後，又一位能拿到年度MVP獎的中鋒，在球隊傷兵滿屋的情況下，他帶領金塊打到了第2輪，但面對兵強馬壯的太陽，他無法帶領球隊更進一步。

這一輪他雖然場均能繳出25分、13.3籃板、5.8助攻的基礎數據，但在效率上顯然不如例行賽以及前一輪搶眼，太陽中鋒DeAndre Ayton對此起到了限制的作用；而更為人所詬病的是，Jokic的防守能力不足的缺點在這一輪被放大，太陽後衛們屢次利用擋拆後在他們前進行中距離跳投，無法對此加以限制是金塊最終輸掉系列賽的關鍵原因。

賽後「巴爵士」Charles Barkley認為任何好球員都不應該在7戰4勝制的比賽中被橫掃，因此批評Jokic沒有打出該有的表現，同時也很自豪自己生涯不曾被直落四被橫掃。

「若你無法贏得4場中哪怕1場，你就不是一名出色的球員。」Barkley的說法讓Kenny Smith有機會把火力導向在場的O'Neal，「大鯊魚」在2000年於湖人奪冠前，一直是被橫掃的常客。

但一向自視甚高的O'Neal顯然不滿這樣的說法，他拿出老把戲「數戒指」的方式反唇相譏的表示自己拿過4座冠軍，而Barkley則不服的回說「這是因為你有比較多幫手」，但是前者以一句「我拿過總冠軍賽MVP 」終結了話題。

好球員是不是一定能帶出一支好球隊，從1955年MVP獎項誕生以來，恐怕就一直是外界討論的問題。不過這個問題是否適用在Jokic的身上，卻要打上一個問號。

且不說去年他就已經把球隊帶進過西區決賽了，今年在球隊主控Jamal Murray報銷，先發得分後衛Will Barton缺席7場季後賽、復出3場僅有2場打替補的情況下，他還是把隊伍帶到了第2輪。

Jokic要成為一名冠軍球隊中最優秀的球員，還有一些弱點必須去克服，但這無損於他這個賽季打出的優異水準和表現。

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