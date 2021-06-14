COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國廣東核電廠驚傳輻射外洩！美國政府獲報正評估風險

▲美國《CNN》引述內部消息指，中國廣東省台山核電廠驚傳輻射外洩，與中廣核合作的法國公司已向美國政府提出技術支援的請求。（圖／翻攝自中廣核官網）
▲美國《CNN》引述內部消息指，中國廣東省台山核電廠驚傳輻射外洩，與中廣核合作的法國公司已向美國政府提出技術支援的請求。（圖／翻攝自中廣核官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-14 16:57:30｜2021-06-14 17:05:16

中國與法國合作建設的廣東省台山核電廠驚傳輻射外洩，共同營運的法國核電公司「法馬通」（Framatome）曾發出郵件，要求美國政府提供技術支援解決台山核電廠洩漏輻射氣體的緊急安全問題，並在上週二（8）再次提出支援請求，目前美國政府正在評估當中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國《CNN》報導，法馬先後兩次通致信國務院，警告台山核電廠的反應爐正在洩漏輻射氣體，中國安全部門為了避免核電廠被迫關閉，正在更改核電站外的輻射限值，已經超過了法方的標準，因此法馬通以「急迫的輻射威脅」為由，希望美國政府提供技術援助。

內部消息人士表示，雖然法馬通向美國通報了這個令人震驚的消息，但拜登政府認為核電廠的尚未到達「危機水平」，並未對核電廠員工或是中國民眾構成嚴重的安全威脅。

美國官員指出，中國核電廠與法馬通有合作關係，在中國政府尚未承認問題前，法馬通作為外國公司向美國發出支援請求十分少見。如果外洩的問題變得更加嚴重，且未獲得解決，美國介入可能會導致尷尬的處境。

▲（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國廣東核電廠傳出輻射外洩。（圖／翻攝自中國官媒）
《CNN》報導指，美國國家安全委員會已經召開多次會議監測局勢，由白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）、軍備管理高級主管史都華（Mallory Stewart）主持會議。拜登政府已和法國政府、能源部專家討論情況，美國也持續與中國政府保持聯繫，美國官方雖然不願透露雙方接觸程度，但若中國大眾面臨任何風險，美國將依現有的核能條款公布相關消息。

中國北京與廣東省政府、中國駐華盛頓特區大使館都未回應《CNN》的詢問，但台山核電站在週日（13）晚間於官網上發布聲明稱，核電廠與周邊地區的環境指標皆「正常」，台山核電站內有兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組，1號機組已經進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態，2號機組也已按計劃完成大修，並於2021年6月10日並網成功。

▲（圖／翻攝自中廣核官網）
▲中廣核公司週日（13）晚間在官網發布消息。（圖／翻攝自中廣核官網）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀