中國廣東核電廠驚傳輻射外洩！美國政府獲報正評估風險

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內部消息人士表示，雖然法馬通向美國通報了這個令人震驚的消息，但拜登政府認為核電廠的尚未到達「危機水平」，並未對核電廠員工或是中國民眾構成嚴重的安全威脅。
美國官員指出，中國核電廠與法馬通有合作關係，在中國政府尚未承認問題前，法馬通作為外國公司向美國發出支援請求十分少見。如果外洩的問題變得更加嚴重，且未獲得解決，美國介入可能會導致尷尬的處境。
《CNN》報導指，美國國家安全委員會已經召開多次會議監測局勢，由白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）、軍備管理高級主管史都華（Mallory Stewart）主持會議。拜登政府已和法國政府、能源部專家討論情況，美國也持續與中國政府保持聯繫，美國官方雖然不願透露雙方接觸程度，但若中國大眾面臨任何風險，美國將依現有的核能條款公布相關消息。
中國北京與廣東省政府、中國駐華盛頓特區大使館都未回應《CNN》的詢問，但台山核電站在週日（13）晚間於官網上發布聲明稱，核電廠與周邊地區的環境指標皆「正常」，台山核電站內有兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組，1號機組已經進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態，2號機組也已按計劃完成大修，並於2021年6月10日並網成功。