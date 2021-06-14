沒接陳時中電話反問「有用嗎」？黃珊珊：昨天太晚睡著了

因為新冠肺炎疫苗配發數量與告知時間，台北市政府近日來頻頻槓上防疫指揮中心。台北市副市長黃珊珊今（14）日上午就在臉書上PO文表示，看到陳時中的未接來電，「看著未接來電，接了會如何…….有用嗎？」此番說法也引發外界議論。對此黃珊珊今天下午在北市防疫記者會上表示，昨天陳時中打給她時，「時間已經很晚，我已經睡著了。」不過今天下午有再接到陳時中的回電，也有感謝中央再多提供7000多劑疫苗。





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針對上午在臉書上的PO文，黃珊珊表示，這一個月來與陳時中的溝通非常順暢，北市防疫的成功也一直都是中央與地方合作的結果。不過針對疫苗議題上，雙方出現很大的歧見。「我認為數量決定開放的對象，我們中央的政策是先決定開放的對象再決定數量。」黃珊珊抱怨，地方政府要面對民眾的質疑，且多次向陳時中溝通時也都曾提過，不過都未曾被解決。





至於針對臉書PO文表示沒有接到陳時中的電話，「看著未接來電，接了會如何…….有用嗎？」引發社會各界議論。黃珊珊也再度解釋，表示昨天陳時中打給她的時候，「時間已經很晚，我已經睡著了。」而今天上午回電時部長也沒辦法接，他在兩點鐘的時候他有回電，那我跟他報告說我們碰到的問題，這次謝謝中央多給了七千劑，我們也會盡快把它打完。



