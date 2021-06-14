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沒接陳時中電話反問「有用嗎」？黃珊珊：昨天太晚睡著了

▲台北市副市長黃珊珊14日表示，中央與地方在配發疫苗上有相當大的歧見。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊14日表示，中央與地方在配發疫苗上有相當大的歧見。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-14 17:07:42

因為新冠肺炎疫苗配發數量與告知時間，台北市政府近日來頻頻槓上防疫指揮中心。台北市副市長黃珊珊今（14）日上午就在臉書上PO文表示，看到陳時中的未接來電，「看著未接來電，接了會如何…….有用嗎？」此番說法也引發外界議論。對此黃珊珊今天下午在北市防疫記者會上表示，昨天陳時中打給她時，「時間已經很晚，我已經睡著了。」不過今天下午有再接到陳時中的回電，也有感謝中央再多提供7000多劑疫苗。

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針對上午在臉書上的PO文，黃珊珊表示，這一個月來與陳時中的溝通非常順暢，北市防疫的成功也一直都是中央與地方合作的結果。不過針對疫苗議題上，雙方出現很大的歧見。「我認為數量決定開放的對象，我們中央的政策是先決定開放的對象再決定數量。」黃珊珊抱怨，地方政府要面對民眾的質疑，且多次向陳時中溝通時也都曾提過，不過都未曾被解決。

至於針對臉書PO文表示沒有接到陳時中的電話，「看著未接來電，接了會如何…….有用嗎？」引發社會各界議論。黃珊珊也再度解釋，表示昨天陳時中打給她的時候，「時間已經很晚，我已經睡著了。」而今天上午回電時部長也沒辦法接，他在兩點鐘的時候他有回電，那我跟他報告說我們碰到的問題，這次謝謝中央多給了七千劑，我們也會盡快把它打完。

▲台北市政府針對長者施打疫苗，製作接種須知說明表。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府針對長者施打疫苗，製作接種須知說明表。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.97%83.03%
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