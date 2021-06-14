中國遭峰會點名　中共官媒矛頭指向G7大肆批判

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G7峰會公報發表後，中國官方除駐英國大使館率先發表聲明為己辯駁外，截至發稿為止，僅有外圍官媒環球時報及央視發表評論，除強調「中國不吃這一套」，並將矛頭指向G7，順帶藉美國作文章分化G7內部。
央視這則以「起底七國集團：搞小圈子，為一己私利搭台唱戲」為題的評論，一開頭就聲稱G7為自己的「小圈子、小集團」牟取私利，成員間「各有各的小算盤」。而美國更為了維持它在西方已開發國家的主導地位「極盡打壓之能事」，「自私霸道毫無底線」。
評論還以日本、德國為例，批評美國藉由G7對兩國打壓，以長臂管轄的「類非法手段」，圍獵、圍堵德日高科技領域競爭對手。
這項評論指責G7說，1970年代中期G7成立時，7個成員是當時全球經濟的霸主及「富國俱樂部」，各種活動和措施都是為維護這些成員的自身利益。且隨著其影響擴大，G7常常不務正業，「頻頻跑題，對別人家的事也開始指手畫腳」。
評論宣稱，G7關切事務從經濟向政治領域滲透，意在拋開聯合國多邊機制，推行G7規則。除發動戰爭和制裁，G7還不斷「干涉他國內政，以意識形態劃線」。
評論引述中國國際問題研究院歐洲研究所長崔洪建說法指出，G7從誕生到現在，有著非常強烈的「排他」性質，以多邊合作之名，行「單邊霸權」之實。這一次更是貼上「民主國家俱樂部」標籤，讓G7的「小圈子」特色越來越濃。
崔洪建說，這次G7峰會有了更明確的排他性定位，但這實際上是配合美國與中國的競爭，簡化為「民主對非民主」的關係，以意識形態劃界「拉小圈子」，充分證明G7帶有非常強烈的「西方屬性」，並對非西方國家採取排斥的態度。（編輯：邱國強/吳柏緯）1100614