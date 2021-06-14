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遠洋漁船3,000多漁工明起陸續入港　高市：全船篩檢

▲明（15）日起至7月中下旬，高雄將有74條遠洋漁船返回前鎮漁港，預估總計3,527名遠洋漁工（含國內與國外籍）將陸續返抵前鎮漁港。（圖／翻攝自林欽榮臉書）
▲明（15）日起至7月中下旬，高雄將有74條遠洋漁船返回前鎮漁港，預估總計3,527名遠洋漁工（含國內與國外籍）將陸續返抵前鎮漁港。（圖／翻攝自林欽榮臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-14 17:32:48｜2021-06-14 17:35:10

明（15）日起至7月中下旬，高雄將有74條遠洋漁船返回前鎮漁港，預估總計3,527名遠洋漁工（含國內與國外籍）將陸續返抵前鎮漁港，高雄市副市長林欽榮表示，前鎮漁港是台灣最大遠洋漁港，若出海期間無接觸史，回到母港前鎮漁港一律全船篩檢，若跟其他的港口有接觸，就要進行居家檢疫

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▲高雄市副市長林欽榮表示，前鎮漁港遠洋漁船返港相關防疫流程均已完備，請市民朋友放心。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市副市長林欽榮表示，前鎮漁港遠洋漁船返港相關防疫流程均已完備，請市民朋友放心。（圖／高雄市政府提供）
林欽榮說，依照國家的標準，漁業署跟移民署跟高雄市政府必須在3天前就應該接到船公司回報的資料，根據海洋局所提供最新資訊，明日屬於魷魚公會的漁船就有6艘，293位船員將抵達前鎮漁港，船員即可循安排路徑由海巡署人員針對船員人數及資訊進行核實並登船安檢，接續由衛生局人員（指派前鎮區衛生所）進行漁工體溫量測丶健康查核及現場衛教並開立居家檢疫通知單，船員便可依規劃之最近距離往預先媒合之防疫巴士採專車方式，先至海洋局漁民服務中心辦理入境程序。

林欽榮強調，目前這些動線、設施如移民署公務船碼頭般皆已就定位，觀光局已經匡了3,000多間一人一室的防疫旅館，而且市長在今日防疫會議中也表明，整船團進團出的時候，就要立刻清消一次，交通局也已經準備10部以上的防疫巴士，今日上午也與市府團隊再去場外就防疫巴士安排動線做確認，確保船員從下船到一人一室的防疫旅館（漁工須進行14+3天之居家檢疫），所有規劃皆能按SOP到位

▲高雄市政府這次特別媒合旅宿業者，讓船上的漁工朋友可以分流到旅館的房間。（圖／翻攝自林欽榮臉書）
▲高雄市政府這次特別媒合旅宿業者，讓船上的漁工朋友可以分流到旅館的房間。（圖／翻攝自林欽榮臉書）
高雄市長陳其邁也表示，高雄市的防疫旅館大約是4,200間左右，這次也特別媒合旅宿業者，讓船上的漁工朋友有部分可以分流到這些旅館的房間，市府會比照防疫旅館的規模，要求做好這個居家檢疫，所以請市民朋友放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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