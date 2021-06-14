遠洋漁船3,000多漁工明起陸續入港　高市：全船篩檢

高雄將有74條遠洋漁船返回前鎮漁港，預估總計3,527名遠洋漁工（含國內與國外籍）將陸續返抵前鎮漁港

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▲高雄市副市長林欽榮表示，前鎮漁港遠洋漁船返港相關防疫流程均已完備，請市民朋友放心。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市副市長林欽榮表示，前鎮漁港遠洋漁船返港相關防疫流程均已完備，請市民朋友放心。（圖／高雄市政府提供）

林欽榮說，

根據海洋局所提供最新資訊，明日屬於魷魚公會的漁船就有6艘，293位船員將抵達前鎮漁港

林欽榮強調，目前這些動線、設施如移民署公務船碼頭般皆已就定位，

，今日上午也與市府團隊再去場外就防疫巴士安排動線做確認，確保船員從下船到一人一室的防疫旅館（漁工須進行14+3天之居家檢疫），所有規劃皆能按SOP到位

▲高雄市政府這次特別媒合旅宿業者，讓船上的漁工朋友可以分流到旅館的房間。（圖／翻攝自林欽榮臉書）