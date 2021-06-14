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北市衛生局人手不足？柯文哲：緊急事件專業人力太少

▲針對現階段台北市衛生局是否缺乏人力？台北市長柯文哲14日表示，能夠幫忙的人很多，但有些仍舊要靠衛生局的專業處理。（圖／台北市政府提供）
▲針對現階段台北市衛生局是否缺乏人力？台北市長柯文哲14日表示，能夠幫忙的人很多，但有些仍舊要靠衛生局的專業處理。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-14 17:44:13

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，台北市因為萬華區阿公店群聚感染，成為疫情首波大爆發的地點。而雖然目前北市疫情逐漸趨緩，不過在疫苗開放施打後，衛生局人員仍舊相當忙碌。外界也好奇是否在人手上有不足的情況？對此台北市長柯文哲則坦言，雖然遇到緊急事件一定會協調人手協助，不過涉及專業，「外面的人幫忙有限，只能靠原本工作崗位上的人扛起來。」

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柯文哲強調自己是醫院出身的人，對於相關狀況非常清楚，「若突然發生爆炸案，大量傷者送進急診，急診也會call人支援。」柯文哲表示，雖然一間醫院有各個不同科的醫生，但因為涉及專業，不同項目的醫生最多只能幫忙「遞東西」，所以過去不管是在急診還是加護病房，常說外面支援的是「多餘的」。

而在這波疫情中，北市衛生局也是類似的狀況。柯文哲表示，其實全台灣的衛生局都是一樣的，雖然公務員很多，但由於是緊急狀況，還是有賴衛生局的相關人員進行處理，畢竟外面的人能幫忙的有限，只能靠原本工作崗位的人扛起來，大家一起撐過去。

▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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