北市衛生局人手不足？柯文哲：緊急事件專業人力太少

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，台北市因為萬華區阿公店群聚感染，成為疫情首波大爆發的地點。而雖然目前北市疫情逐漸趨緩，不過在疫苗開放施打後，衛生局人員仍舊相當忙碌。外界也好奇是否在人手上有不足的情況？對此台北市長柯文哲則坦言，雖然遇到緊急事件一定會協調人手協助，不過涉及專業，「外面的人幫忙有限，只能靠原本工作崗位上的人扛起來。」





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柯文哲強調自己是醫院出身的人，對於相關狀況非常清楚，「若突然發生爆炸案，大量傷者送進急診，急診也會call人支援。」柯文哲表示，雖然一間醫院有各個不同科的醫生，但因為涉及專業，不同項目的醫生最多只能幫忙「遞東西」，所以過去不管是在急診還是加護病房，常說外面支援的是「多餘的」。





而在這波疫情中，北市衛生局也是類似的狀況。柯文哲表示，其實全台灣的衛生局都是一樣的，雖然公務員很多，但由於是緊急狀況，還是有賴衛生局的相關人員進行處理，畢竟外面的人能幫忙的有限，只能靠原本工作崗位的人扛起來，大家一起撐過去。



