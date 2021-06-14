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患者因肩膀痛前來看診，醫師評估了症狀之後，馬上詢問：「是不是剛拿到健身環？」年輕人驚訝發覺醫師怎麼都知道。事實上，不同的生活型態會衍生出不同的疾病。十年前因為腳踏車運動的風靡，當時急診突然多了許多年輕的骨折患者，這陣子在門診則是肩膀或是膝關節痛的年輕人開始變多。
健身環風潮燒到台灣，剛開始時玩到全身酸痛的不在少數。對於這樣的現象，豐榮醫院院長應思漢提醒：「因為有些人不是那麼常運動，突然接受高強度的運動訓練時身體沒有那麼聽使喚。為了跟上健身環的節奏突然要出力，即便可能只是一個簡單的動作，肌肉或關節就拉傷了。」
動作較不精準沒關係！有動都能帶給身體刺激
當身體長時間的沒有運動是很恐怖的事情，應思漢院長說：「以前在學校做伏立挺身、仰臥起坐都很簡單，但太久沒運動，在家隨便一做就很有可能拉傷。」不管在家玩健身環也好、還是在家做其他運動，事前的暖身與事後的拉筋放鬆都非常重要。
這樣的互動式的科技也越來越常見，應思漢院長分享自己與家人玩Switch遊戲健身拳擊(Fitness Boxing)的經驗。因為自己曾在健身房上過一段時間的拳擊課，發現一般沒有真正受過拳擊訓練的玩家，不容易單單聽從遊戲的指示就做出正確動作。但應思漢院強調：「至少在遊戲過程中有運動到，對平時沒運動的人一定是有幫助的。」
暖身、收操不能少！科技幫助更多人享受運動樂趣
在家裡跑跑動動也勝於在家當沙發馬鈴薯，且有些互動遊戲前面會帶著你熱身、後面會帶著你放鬆收操，遊戲當中還可以調整運動強度。有這樣完整的一套下來，在可接受範圍內運動，隔天都不會特別酸痛。
正因為在家運動省去來回奔波的車程，原本到健身房就算 1 個小時的運動時間，但加上車程、梳洗、打扮2-3個小時跑不掉。如今疫情影響下「宅運動」越來越夯，讓健身環一推出就造成轟動，應思漢院長樂見這樣的發展，他說：「科技會改變人的生活，讓人比較容易養成運動的習慣，未來這些科技有望幫助更多的人可以享受運動帶來的好處。」
參考資料
豐榮醫院衛教資訊、應思漢醫師粉絲團
文／王芊淩 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 健身環玩太多釀肩膀痛！宅運動當道事前暖身、事後收操不能少