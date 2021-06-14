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日本疫情趨緩　北海道沖繩大阪新增病例低於百例

▲日本各地疫情普遍趨緩，包括北海道、沖繩縣及大阪府，都從每日動輒新增上百例確診病例，降到百例以下水準。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本各地疫情普遍趨緩，包括北海道、沖繩縣及大阪府，都從每日動輒新增上百例確診病例，降到百例以下水準。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-14 19:07:25

（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京都等10都道府縣正處於「緊急事態宣言」期間，目前各地疫情普遍趨緩，包括北海道、沖繩縣及大阪府，都從每日動輒新增上百例確診病例，降到百例以下水準。

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受境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒影響，日本政府共對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較晚被納入的沖繩縣原本就將實施到6月20日，其餘9地原本預計5月31日解除；但這9地疫情日前未見明顯改善，日本政府決定延長到6月20日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增209例確診病例，較上週一減少26例，連續2天低於上週同日（例如本週一低於上週一），至今累計病例數16萬6578例，包括2159例死亡病例。東京都重症患者數較昨天減少1人，總數46人。

疫情同樣趨緩的大阪府，今天新增57例確診病例，是3月8日以來單日新增再度低於60例。大阪府至今累計病例數10萬1831例，包括2540例死亡病例。

不過，大阪府知事吉村洋文不敢掉以輕心，他認為，就算「緊急事態宣言」如期在本月20日解除，也有必須採取維持一定強度的「防止蔓延等重點措施」。

大阪府政府將在本週舉行防疫對策本部會議，決定從本月21日起要採取的防疫措施。

熊本縣今天零確診，是繼4月12日以來再度出現單日未新增確診病例。

北海道今天新增74例確診病例及13例死亡病例，至今累計病例數4萬546例，包括1301例死亡病例。

沖繩縣疫情持續趨緩，今天新增54例確診病例，是5月17日新增59例以來，時隔約一個月再度低於百例。沖繩縣今天較上週一減少50例確診病例，是連續11天低於上週同日。

沖繩縣至今累計病例數1萬9562例，包括163例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100614

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