陳零九防疫旅館靜養　嘆：吃不到阿媽包的南部粽

藝人陳零九日前確診新型冠狀病毒（COVID-19），目前在防疫旅館靜養中，今（14日）逢端午節，他表示，身體狀況都好，只是今年應該是沒機會吃到粽子，直言：「最愛阿媽包的南部粽！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-14 19:20:29
節目《食尚玩家魚肉鄉民》主持人陳零九、小賴身為北漂遊子，分享往年端午節都如何度過，陳零九坦言這幾年端午節都在工作中度過，沒有時間回高雄陪家人，阿媽則會寄自己包的粽子到台北，讓他一解思鄉之情。而近日成為演藝圈首位確診新冠肺炎的他，也透露目前身體狀況都好，感嘆：「這幾天還是要持續觀察，應該是沒機會吃到粽子了。」
小賴則表示，本身腸胃沒有很好，從小到大都只吃阿媽或鄰居阿媽包的粽子，兩位阿媽會互相送給對方，讓兩家人換換口味。小賴也嘆，很久沒有回家過端午節了，往年阿媽都會寄粽子來台北，今年也跟阿媽說不用了，現在疫情嚴峻要避免讓老人家出門，盡量減少任何風險。
愛吃南部粽的還有另一位主持人Dora（謝雨芝），她笑稱南部粽是王道，並補充吃法：「一定要有很多花生，肉粽外還要撒上花生粉跟特調油膏，再加一大堆香菜超好吃！」
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