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陳零九防疫旅館靜養　嘆：吃不到阿媽包的南部粽

▲陳零九（左）、小賴都喜歡阿媽包的粽子。（圖／TVBS）
▲陳零九（左）、小賴都喜歡阿媽包的粽子。（圖／TVBS）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-14 19:20:29

藝人陳零九日前確診新型冠狀病毒（COVID-19），目前在防疫旅館靜養中，今（14日）逢端午節，他表示，身體狀況都好，只是今年應該是沒機會吃到粽子，直言：「最愛阿媽包的南部粽！」

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節目《食尚玩家魚肉鄉民》主持人陳零九、小賴身為北漂遊子，分享往年端午節都如何度過，陳零九坦言這幾年端午節都在工作中度過，沒有時間回高雄陪家人，阿媽則會寄自己包的粽子到台北，讓他一解思鄉之情。而近日成為演藝圈首位確診新冠肺炎的他，也透露目前身體狀況都好，感嘆：「這幾天還是要持續觀察，應該是沒機會吃到粽子了。」

▲小賴腸胃沒有很好，從小到大都只吃阿媽包的粽子。（圖／TVBS）
▲小賴腸胃沒有很好，從小到大都只吃阿媽包的粽子。（圖／TVBS）
小賴則表示，本身腸胃沒有很好，從小到大都只吃阿媽或鄰居阿媽包的粽子，兩位阿媽會互相送給對方，讓兩家人換換口味。小賴也嘆，很久沒有回家過端午節了，往年阿媽都會寄粽子來台北，今年也跟阿媽說不用了，現在疫情嚴峻要避免讓老人家出門，盡量減少任何風險。

▲愛吃的朵拉對南部肉粽也很有見解。（圖／TVBS）
▲愛吃的朵拉對南部肉粽也很有見解。（圖／TVBS）
愛吃南部粽的還有另一位主持人Dora（謝雨芝），她笑稱南部粽是王道，並補充吃法：「一定要有很多花生，肉粽外還要撒上花生粉跟特調油膏，再加一大堆香菜超好吃！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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