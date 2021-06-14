賈永婕沒事！黃光芹捐冷氣卻收「開罰公文」　網怒喊太扯

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黃光芹解釋，當初是看到一位媒體好友的發文，才興起送移動式冷氣機給快篩站醫護的想法，經媒體友人的推派，由她出面進行整合。一開始就獲不願具名的友人，率先送出10台，而華菱冷氣公司也立刻跟她聯絡，才能使她們不虛此心。
黃光芹指出，因為有華菱冷氣的義助，所以她將朋友所有的集資款項，總計48萬2900元，全數匯給雙北、彰化、台南和消防隊、人生百味、育幼院，讓他們自行購買防疫物資。另外，也補登最後兩筆匯款，林0誠伍仟、盧0桂叁萬元，分別是她多年的好友及她的鄰居。
不過，黃光芹透露，衛福部竟以有人提出檢舉為由，下公文到她所屬的縣市要他們開罰，不只送冷氣機、捐防疫物資被列為罪證，就連她為了回報陳明義議員協助安裝、運送冷氣機，而受託轉發開放林口人申請消毒的資訊，都被列為事證之一。
黃光芹忍不住批評，「這種心盲眼瞎手拙的作法，既不合情、也不合理，就法論法，也說不過去」，她也提到，自己既未公開帳號，只是與特定友人私下集資，在此關鍵時刻拿特定人士開刀，阻卻良善美意，極為不智。最後她補充，目前裁罰案正在公文行走，而她心如秤，既化為杖，陪你們走一段「我就抱定主意，歡喜做，甘願受。只願你們腳下有風、身上有衣、嘴上有罩、心中有暖，繼續堅持地走下去」。
貼文曝光後，網友們紛紛回應，「這也太離譜了，捐贈也犯法」、「捐贈有何違法？」、「太令人無言了！姐，加油！」、「怎麼會有人去檢舉這個」、「光芹姐加油啊」、「光芹姐，辛苦了」。（編輯：許智超）
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