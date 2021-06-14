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賈永婕沒事！黃光芹捐冷氣卻收「開罰公文」　網怒喊太扯

▲資深媒體人黃光芹表示，自己與友人募資捐助移動式冷氣機，沒想到遭民眾檢舉，並收到衛福部擬開罰公文的消息。（圖／翻攝自《黃光芹》 臉書）
▲資深媒體人黃光芹表示，自己與友人募資捐助移動式冷氣機，沒想到遭民眾檢舉，並收到衛福部擬開罰公文的消息。（圖／翻攝自《黃光芹》 臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 19:26:04｜2021-06-14 19:55:00

藝人賈永婕日前發起勸募活動，並公告已募得7千多萬元，購買所謂「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）援助前線，此行為備受各界肯定，就連總統蔡英文也特別發文感謝，但資深媒體人黃光芹和朋友們的助醫護行動，卻收到衛福部擬開罰的公文，貼文一出，也網友傻眼直呼「太離譜了！」

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「我心如杖，陪你一段！」黃光芹今（14）日在臉書表示，自5月20日至6月14日，她與媒體人和朋友們的助醫護行動，已告一段落，總計送出171台移動式冷氣機，其中包括南部三縣市，看到她的發文，也向華菱公司聯絡，所送出的數額在內，光是台南這一家冷氣公司，就送出將近300台的冷氣機。

黃光芹解釋，當初是看到一位媒體好友的發文，才興起送移動式冷氣機給快篩站醫護的想法，經媒體友人的推派，由她出面進行整合。一開始就獲不願具名的友人，率先送出10台，而華菱冷氣公司也立刻跟她聯絡，才能使她們不虛此心。

黃光芹指出，因為有華菱冷氣的義助，所以她將朋友所有的集資款項，總計48萬2900元，全數匯給雙北、彰化、台南和消防隊、人生百味、育幼院，讓他們自行購買防疫物資。另外，也補登最後兩筆匯款，林0誠伍仟、盧0桂叁萬元，分別是她多年的好友及她的鄰居。

▲黃光芹透露，衛福部竟以有人提出檢舉為由對她開罰，甚至將她號召捐贈冷氣機、捐防疫物資列為罪證。（圖／翻攝自《黃光芹》臉書
▲黃光芹透露，衛福部竟以有人提出檢舉為由對她開罰，甚至將她號召捐贈冷氣機、捐防疫物資列為罪證。（圖／翻攝自《黃光芹》臉書 ）
不過，黃光芹透露，衛福部竟以有人提出檢舉為由，下公文到她所屬的縣市要他們開罰，不只送冷氣機、捐防疫物資被列為罪證，就連她為了回報陳明義議員協助安裝、運送冷氣機，而受託轉發開放林口人申請消毒的資訊，都被列為事證之一。

黃光芹忍不住批評，「這種心盲眼瞎手拙的作法，既不合情、也不合理，就法論法，也說不過去」，她也提到，自己既未公開帳號，只是與特定友人私下集資，在此關鍵時刻拿特定人士開刀，阻卻良善美意，極為不智。最後她補充，目前裁罰案正在公文行走，而她心如秤，既化為杖，陪你們走一段「我就抱定主意，歡喜做，甘願受。只願你們腳下有風、身上有衣、嘴上有罩、心中有暖，繼續堅持地走下去」。

貼文曝光後，網友們紛紛回應，「這也太離譜了，捐贈也犯法」、「捐贈有何違法？」、「太令人無言了！姐，加油！」、「怎麼會有人去檢舉這個」、「光芹姐加油啊」、「光芹姐，辛苦了」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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