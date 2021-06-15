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曼谷疫苗不足惹民怨　泰國公部門隔空互嗆

▲泰國7日時啟動新冠疫苗大規模接種計畫，但曼谷多間醫院卻傳出疫苗不夠必須延後接種日期，公衛部和曼谷市政府因此隔空互嗆，缺乏疫苗問題演變成一場公部門之間的口水大戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國7日時啟動新冠疫苗大規模接種計畫，但曼谷多間醫院卻傳出疫苗不夠必須延後接種日期，公衛部和曼谷市政府因此隔空互嗆，缺乏疫苗問題演變成一場公部門之間的口水大戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-15 05:45:21

（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）泰國7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，但曼谷多間醫院卻傳出疫苗不夠必須延後接種日期，公衛部和曼谷市政府因此隔空互嗆，缺乏疫苗問題演變成一場公部門之間的口水大戰。

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泰國從2月底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打計畫，優先讓醫護人員或警消等高風險族群接種，6月7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，全國設有993個接種站，60歲以上約1170萬民眾及430萬名有心血管疾病、糖尿病、腎臟病、癌症等慢性疾病的民眾是優先施打對象。

儘管總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）和公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在大規模疫苗施打計畫啟動前再三保證疫苗一定會及時到位，但12日和13日這個週末，曼谷多個公立和私立醫院紛紛通知已預約在14日起這週打疫苗的民眾必須延後接種日期，因為醫院沒有拿到公共衛生部發的疫苗。

其中納馬拉醫院（Namarak Hospital）昨天甚至在臉書貼文反諷表示，如果民眾對延後接種日期有疑問，除了聯繫醫院之外，也可以去聯繫公共衛生部長，問問看為什麼會發生這種準備不足的現象。

納瑪拉醫院院長尤婉努（Youwanush Kongdan）直接在個人臉書要政府告訴民眾事實，「疫苗夠就說夠，不夠就直接說出來，並告訴民眾疫苗何時會到，民眾會接受」。

這場疫苗不夠的危機演變為口水大戰，阿努廷接受泰國電視媒體訪問，指出責任在曼谷市政府身上，公共衛生部已分配100萬劑疫苗給曼谷市政府，最近2週會先提供50萬劑，曼谷市政府的衛生單位應該盡全力負責疫苗分送，因為現在這是曼谷市政府全權管理的事情，不要再說公共衛生部沒有做事。

曼谷市政府公關室隨後在臉書發文反擊，指出曼谷市政府依照公衛部承諾的250萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗做出疫苗施打規畫，但到目前為止，公衛部只提供了35萬劑AZ疫苗，另外還有15萬劑的科興疫苗（Sinovac）。

經過昨天的混亂後，總理帕拉育今天要求相關部會開記者會說明，國家安全委員會秘書長納塔彭（Nattapon Nakpanich）、曼谷市長阿斯文（AswinKwanmaung）以及公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）早上共同舉行記者會。

納塔彭在記者會中表示本週的確沒有疫苗可以配送，但是他有信心6月原定要配送600萬疫苗的目標可以達標；歐帕表示，疫苗會配送到所有的單位，但他無法給出一個確切日期；阿斯文表示，應該有一些技術問題導致疫苗短缺，曼谷市一收到公衛部發送的疫苗後就會恢復施打。

帕拉育領導的政府近來遭到民眾質疑施打疫苗進度緩慢，2月底開始到今天有165萬6210人完成疫苗接種，占總人口數約2.5%，離年底要完成70%人口接種的目標還有一段很長的路要走。

目前泰國施打的疫苗有中國製的科興疫苗和英國的AZ疫苗。

部分民眾對科興疫苗的有效性持保留態度，而AZ疫苗供應進度比預期中緩慢，加上令人困惑的預約制度，都讓泰國民眾怨聲連連。（編輯：林憬屏）1100614

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