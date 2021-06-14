立院本週處理紓困預算案　拚18日三讀仍有變數

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本土疫情嚴峻，行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，希望最遲在18日完成三讀。
朝野黨團於7日經協商達成共識，各黨團同意自7日下午至18日召開第3會期第1次臨時會，7日中午舉行程序委員會，7日下午舉行第1次會議，並與8日、9日為一次會，10日、11日及15日召開委員會會議；16日、17日及18日為第2次會議。
行政院長蘇貞昌也在8日、9日，率衛福部長陳時中、財政部長蘇建榮等相關部會首長，前往立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。
立法院臨時會財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議於10日、11日及15日三天一次會審查紓困4.0特別預算案，委員會的詢答已在11日結束，15日將審查相關部會主管的經費需求並處理立委提案，經統計朝野各黨立委提案總計超過900案。
立法院本週預計將針對紓困特別預算案進行協商，但由於日前朝野協商時，國民黨立法院黨團並未同意放棄一個月的協商冷凍期，紓困特別預算案能否在18日完成三讀，仍有變數。
國民黨團首席副書記長陳玉珍受訪表示，是否要放棄協商冷凍期，還要再協商；政府要錢進行防疫紓困，希望立法院給予預算，這個沒有問題，但是民眾需要的政府也要做到。
民進黨團書記長羅致政則指出，這是人民、企業的救命錢，也是防疫所需的錢，全民期待越快越好，希望國民黨認真審預算，還是期盼大家能努力在18日完成三讀。（編輯：林克倫）1100614