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高雄長輩COVID-19疫苗明日開打　台大醫：陳其邁太過分了

▲鳳山體育場長輩接種站已整備完成（圖／高雄市政府提供）
▲鳳山體育場長輩接種站已整備完成（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-14 19:34:45｜2021-06-14 19:39:05

高雄社區長輩明日正式開始施打COVID-19疫苗台大醫師石崇志在臉書發文指出，「我覺得陳其邁太過分了」，在別人還在喊中央突襲提早發疫苗…高雄就已經準備好施打各區地點日期，高雄市長陳其邁今（14）日表示，「求好不求快」是這次疫苗施打原則，有些長輩的身體狀況多，也會緊張，所以特別交代不能為了打快就隨便問一問，這樣不行。

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台大醫師石崇志在臉書發文說，從接種站站點可以看出，很多站點是設在舊高雄縣鄉鎮，高雄市區很小但整體面積很大，一個小小的田寮，就設了個點來施打，與鳳山一樣多，心中很是感動，鳳山有50多間7-11，而田寮區在去年才開了唯一1間7-11，就可以知道是個多鄉下的地方。

▲高雄市表示，長輩施打疫苗「求好不求快」，「不排隊、不預約、坐著打」。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市表示，長輩施打疫苗「求好不求快」，「不排隊、不預約、坐著打」。（圖／高雄市衛生局提供）
石崇志指出，田寮是目前全台灣第二老的鄉鎮，而居住的長輩多數以務農、畜牧雞豬維生，也因此這個鄉鎮的夜晚，幾乎是看不到年輕人的，因為太老人數又少，不會有網路聲量，更不會有選票回饋，「在有人把高雄又老又窮當口號時，有人看見了且迅速行動了，如果我爺爺奶奶還在，隔幾天就能就近打到疫苗了，不用舟車勞頓 不用漏夜排隊去好心肝排隊當志工了」。

▲高雄市交通局進行熱血計程車載送長輩施打疫苗的模擬演練。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市交通局進行熱血計程車載送長輩施打疫苗的模擬演練。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，明天社區長輩就要開始施打COVID-19疫苗，今日工作人員也都已經把場地都佈置好，人員並進行實地的演練，還有一些長輩的子女好像聯考一樣，已經到場地實地勘察，真的是令人非常感動；「宇美町式」的疫苗施打方式重點並不是讓醫師坐，而是讓長輩坐，大家「不排隊、不預約、坐著打」，專業的醫生會替長輩做完相關評估，長輩打完疫苗，休息完之後再離開。

▲6月15、16、17日，高雄市政府開放疫苗接種站路邊紅黃線停車、停車格免收費，高雄市長陳其邁表示，載送長輩的車輛可以很快停車，施打完畢請盡速離開，如果非施打疫苗違停者，還是會叫拖吊車拖走，請大家共同遵守秩序。（圖／高雄市政府提供）
▲6月15、16、17日，高雄市政府開放疫苗接種站路邊紅黃線停車、停車格免收費，高雄市長陳其邁表示，載送長輩的車輛可以很快停車，施打完畢請盡速離開，如果非施打疫苗違停者，還是會叫拖吊車拖走，請大家共同遵守秩序。（圖／高雄市政府提供）
近日地方政府和中央，甚至地方間也因為疫苗問題爭論不休，陳其邁在今日防疫記者會最後則說到，防疫的過程中其實都是需要彼此的補位，在防疫的過程，「不要大家唸來唸去、罵來罵去，『我是覺得這樣比較不好，大家互相』」，若民眾覺得市府有做不好的地方就說，市府會全力來改善。

▲高雄COVID-19疫苗社區長輩接種站，此次開放87歲以上的長輩施打，圖為6月15日的接種地點，共56處。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄COVID-19疫苗社區長輩接種站，此次開放87歲以上的長輩施打，圖為6月15日的接種地點，共56處。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄COVID-19疫苗社區長輩接種站，此次開放87歲以上的長輩施打，圖為6月16日的接種地點，共39處。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄COVID-19疫苗社區長輩接種站，此次開放87歲以上的長輩施打，圖為6月16日的接種地點，共39處。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄COVID-19疫苗社區長輩接種站，此次開放87歲以上的長輩施打，圖為6月17日的接種地點，共31處。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄COVID-19疫苗社區長輩接種站，此次開放87歲以上的長輩施打，圖為6月17日的接種地點，共31處。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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