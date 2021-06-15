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疫情重創台日韓星副業！男神慘成受災戶　第一牛郎店收攤

▲COVID-19疫情肆虐全球，藝人副業也大受影響。（圖／李鍾碩、羅蘭IG）
▲COVID-19疫情肆虐全球，藝人副業也大受影響。（圖／李鍾碩、羅蘭IG）

記者陳雅蘭/專題報導

2021-06-15 08:00:00

大陸武漢2019年底爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，病毒迅速擴散，導致2020年全世界陷入困境，截至6月14日止，全球確診人數已超過1.7億人，死亡人數高達380萬人。一直是外國人眼中「防疫典範」的台灣，今年5月本土爆發有史以來最嚴重疫情，演藝圈大受影響，電影院暫時關閉之外，藝人表演活動也受阻、明星副業大受影響，紛紛考慮申請紓困。而南韓首爾去年更因疫情倒店4200多家；日本為了搶救營收無所不用其極，在拉麵店內開設早餐店，已是見怪不怪的平常事。

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全球去年疫情相當嚴峻，反觀台灣仍以優秀的防疫措施成功阻擋病毒，2020年連續數個月本土零確診，成了不少國家眼中的防疫「模範國家」；但今年4月卻因華航機師諾富特酒店群聚、萬華茶室群聚等事件，短短數週就讓本土疫情大爆發。

為了儘速恢復以往的正常生活，政府下令三級警戒，政策衝擊文藝活動，包含演唱會、音樂劇，甚至運動比賽都拒絕觀眾入場，都改線上直播方式收看。藝人少了表演收入，經營的副業更大受影響，像是KID開設的野人火鍋在禁止內用的情況下，一天營業額最慘只有3000元、小煜經營的髮廊損失9成業績，不少藝人都喊話政府補助，沒了通告的蘿莉塔更是嘗試申請政府的紓困4.0。

▲李鍾碩經營的咖啡店，因疫情影響關店。（圖／李鍾碩、Cafe
▲李鍾碩經營的咖啡店，因疫情影響關店。（圖／李鍾碩、Cafe 89MANSION IG）
疫情重創全球各式產業，但相較台灣情況，獲封觀光勝地的南韓，早在去年就已面臨失業潮，統計2020上半年，首爾就有4200多間餐廳因疫情關閉，男神李鍾碩更是受災戶之一，他2017年開設的「Cafe 89MANSION」咖啡店，去年8月就宣布受到疫情影響決定關門；部分的酒吧、咖啡廳、便利商店也因為房租、無人願意接收店面等問題，紛紛停業。

為了應對疫情動盪帶來的經濟衝擊，南韓政府去年4月就曾宣布，向受疫情打擊的出口商祭出36兆韓元（約台幣1兆元）低利貸款方案；今年6月政府也考慮執行第六度紓困，有望追加預算讓經濟復甦。此外，南韓政府近期疫苗接種率升高，決定放寬演藝活動限制，允許開放4000人進場的演唱會，仍須保持1公尺以上的社交距離，但南韓每日確診人數新增400至500人，不少民眾憂心此政策將成為防疫破口。

▲▼「日本第一牛郎」羅蘭（上）的經營的牛郎店、大倉忠義家族事業「鳥貴族」都受疫情衝擊影響營業額。（圖／羅蘭IG、資料照）
▲▼「日本第一牛郎」羅蘭（上）的經營的牛郎店、大倉忠義家族事業「鳥貴族」都受疫情衝擊。（圖／羅蘭IG、資料照）
▲「關8」大倉忠義來台宣傳演唱會。（圖／記者林柏年攝
同樣是觀光勝地之一的日本，2020年也不敵病毒肆虐，光是半年就有500家以上的企業宣布破產，餐廳也紛紛倒店，「日本第一牛郎」羅蘭的經營的牛郎店也因此關閉；傑尼斯旗下男團「關8」成員大倉忠義的爸爸，是日本知名連鎖居酒屋「鳥貴族」的社長大倉忠司，「鳥貴族」在全日本超過600家分店，是許多遊客造訪日本必踩點的餐廳，卻也因為疫情影響，有393間分店決定休業，1個月的營業額直接下降96.1%。

日本店家為了搶救生計，將餐廳「轉型」，鳥貴族除了超過100種的串燒菜單，也加設雞肉漢堡店，以多項選擇提供民眾外送點餐。而許多拉麵店、燒肉店更加開「早餐時間」，推出燒肉、蛋、紫菜的組合早餐，以實惠的價格增加營業收入。

日本政府去年推出現金紓困方案，每人發放10萬日圓（約台幣2.5萬元）現金；今年考量到部分家庭陷於窮困，正研擬新的補助金制度，最多給予30萬日圓（約台幣7.6萬元）協助這些家庭可以自立生活，並實施免利息特例貸款供申請。

▲紓困4.0將上路，各類補助一覽表。（圖／NOWnews製）
▲台灣紓困4.0各類補助一覽表。（圖／NOWnews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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