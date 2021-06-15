疫情重創台日韓星副業！男神慘成受災戶　第一牛郎店收攤

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為了儘速恢復以往的正常生活，政府下令三級警戒，政策衝擊文藝活動，包含演唱會、音樂劇，甚至運動比賽都拒絕觀眾入場，都改線上直播方式收看。藝人少了表演收入，經營的副業更大受影響，像是KID開設的野人火鍋在禁止內用的情況下，一天營業額最慘只有3000元、小煜經營的髮廊損失9成業績，不少藝人都喊話政府補助，沒了通告的蘿莉塔更是嘗試申請政府的紓困4.0。
疫情重創全球各式產業，但相較台灣情況，獲封觀光勝地的南韓，早在去年就已面臨失業潮，統計2020上半年，首爾就有4200多間餐廳因疫情關閉，男神李鍾碩更是受災戶之一，他2017年開設的「Cafe 89MANSION」咖啡店，去年8月就宣布受到疫情影響決定關門；部分的酒吧、咖啡廳、便利商店也因為房租、無人願意接收店面等問題，紛紛停業。
為了應對疫情動盪帶來的經濟衝擊，南韓政府去年4月就曾宣布，向受疫情打擊的出口商祭出36兆韓元（約台幣1兆元）低利貸款方案；今年6月政府也考慮執行第六度紓困，有望追加預算讓經濟復甦。此外，南韓政府近期疫苗接種率升高，決定放寬演藝活動限制，允許開放4000人進場的演唱會，仍須保持1公尺以上的社交距離，但南韓每日確診人數新增400至500人，不少民眾憂心此政策將成為防疫破口。
同樣是觀光勝地之一的日本，2020年也不敵病毒肆虐，光是半年就有500家以上的企業宣布破產，餐廳也紛紛倒店，「日本第一牛郎」羅蘭的經營的牛郎店也因此關閉；傑尼斯旗下男團「關8」成員大倉忠義的爸爸，是日本知名連鎖居酒屋「鳥貴族」的社長大倉忠司，「鳥貴族」在全日本超過600家分店，是許多遊客造訪日本必踩點的餐廳，卻也因為疫情影響，有393間分店決定休業，1個月的營業額直接下降96.1%。
日本店家為了搶救生計，將餐廳「轉型」，鳥貴族除了超過100種的串燒菜單，也加設雞肉漢堡店，以多項選擇提供民眾外送點餐。而許多拉麵店、燒肉店更加開「早餐時間」，推出燒肉、蛋、紫菜的組合早餐，以實惠的價格增加營業收入。
日本政府去年推出現金紓困方案，每人發放10萬日圓（約台幣2.5萬元）現金；今年考量到部分家庭陷於窮困，正研擬新的補助金制度，最多給予30萬日圓（約台幣7.6萬元）協助這些家庭可以自立生活，並實施免利息特例貸款供申請。
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