菲國要我國產疫苗？陳宗彥：兩家公司有在找合作試驗國家
國產高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，外傳聯亞生技月底也將解盲，更傳出菲律賓已致函我方，有意直接採認我國EUA，讓國產疫苗可在當地「免做三期臨床直接施打」。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（15）日表示，兩家公司有在各自找尋國外合作實驗國家，是否有其他國家申請比照台灣EUA的方式，會請衛福部食藥署再做了解。
記者顏真真/台北報導
2021-06-15 11:01:59
有週刊報導，東南亞至少5個國家近期已陸續向我國產疫苗洽談合作，其中菲律賓衛生部食品藥物管理局更來函表明，希望能直接採認台灣的EUA標準，即只要國產疫苗順利通過我國EUA審查，到時可以不需再進行三期臨床試驗，直接就在菲律賓施打。
陳宗彥今日上午在全國防疫會議會後記者會上，也被問到菲律賓是否真的有來函及有無其他國家也在跟我方洽談國產疫苗合作？對此，陳宗彥表示，國產疫苗部分，兩家公司都有各別去找尋在國外合作試驗的國家，其他國家是否有申請比照台灣EUA的方式，這部分會請食藥署再做了解。
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