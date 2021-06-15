中職／再拚一次！甲子園的台灣囝仔　蔡鉦宇期待中職選秀

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不過蔡鉦宇高中選擇到日本光星高校（坂本勇人母校）就讀，面對環境、語言都不適應的狀況，一度也因此生病影響，但他順利撐過去，並在高二帶領球隊打進春季甲子園大會，對戰松坂大輔母校橫濱高校，他還創下單場3安猛打賞的好表現。
蔡鉦宇當時以「來自台灣的四番留學生」聲名大噪，吸引樂天金鷲，想要邀請他以育成選手身分進入日職，不過家人希望他能夠把書先念好，因此他也選擇就讀日本拓殖大學，並在東都大學聯盟奮戰。
在日本跟本土球員競爭，蔡鉦宇難免會遇到一些困難，不過他選擇用實力、態度去證明自己，他說：「我當時覺得自己不要只是打得一嘴好球，而是要用我的態度，並對棒球運動保持尊重去打。」
畢業後，他又再度報名日職選秀，可惜並沒有機會，因此他選擇到日本關西獨立聯盟兵庫藍砂隊奮戰，談起在獨立聯盟的辛苦，不只要打球，還要想辦法維持生活，他也需要花時間去打工，維持開銷，可是他依舊咬牙硬撐，希望還有機會在日本打球。
被問到自己在獨盟時期的成長，他說：「其實看到很多不一樣的選手，對我來說也是很好的學習，尤其我又是野手，看到投手不同的型態，對我來說不管是球技，還是心理層面，也都有所幫助。」
去年他離隊後，正在猶豫人生下一步，不過高中時代總教練，八戶光星高校監督仲井宗基邀請他先回母校幫助學弟調整，他也欣然接受，自己也加強自主訓練，待他有如親生兒子般的仲井鼓勵他還年輕，應該還可以努力追尋夢想，加上疫情嚴峻，今年蔡鉦宇選擇回到台灣，為今年季中選秀準備。
由於近年中職球員的素質跟層級都提升不少，蔡鉦宇透露自己不斷強化自己的練習方式，除了回到穀保自主訓練外，看到過去學長王柏融、吳念庭等在日職努力打球的身影，也讓他對自己「一定要更努力」，才可能有機會追上他們的腳步。
而自己很敬重的學長陳冠宇也在今年回到中職發展，他也勉勵蔡鉦宇要好好把握當下，陳冠宇當時跟他說：「畢竟還年輕，好好加油，一定還有機會」，這也讓蔡鉦宇銘記心中。
蔡鉦宇雖然在日本內野守備主要以一、三壘為主，不過他也守過二壘，加上他選球跟長打能力都不錯，因此也被排在球隊中心打線。
對於自己的打擊，他說：「我認為自己身材不算高大，所以打擊還是以確實為主，還有幫助球隊執行戰術。」
曾入選過U23中華培訓隊，蔡鉦宇在台灣高中時期隊友岳東華、姚冠瑋、劉紹威等人也都進入中職發展，他說：「現在中職層級真的也蠻高，不過我會努力去拚，希望再給自己一次機會。」