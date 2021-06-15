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NBA／公鹿總教練職務超夯　吸引兩大名帥關注

▲獨行俠教練Rick Carlisle。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠教練Rick Carlisle。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-15 07:33:20

雖然密爾瓦基公鹿這一季還在為季後賽而努力，不過球隊主帥的位置已經吸引許多人的關注，根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，目前籃網助教 Mike D'Antoni以及獨行俠總教練Rick Carlisle都在關注球隊的狀況。

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此前在和籃網系列賽陷入0:2落後時，有媒體指出若公鹿現任主帥Mike Budenholzer不能帶領球隊更進一步的話，季後幾乎確定會被炒掉，承擔這一季失敗的責任。

不過在這之後，公鹿打出了2連勝，球隊將系列賽給扳成了2:2，而且籃網現在有兩名主力後衛Kyrie Irving及James Harden在關鍵第5戰出賽情況未明，形勢對他們很有力。

但儘管如此仍然有許多檯面上的名帥對於公鹿總教練職務持續關注，甚至包括了現在的對手助教D'Antoni，這位戰術大師仍然渴望再次執教一支球隊；另外，長年帶領獨行俠的Carlisle似乎也有可能琵琶別抱。

Fischer表示雖然獨行俠老闆Mark Cuban在球隊被淘汰後公開表示支持Carlisle繼續執教，但這並不能阻止公鹿和後者進行接觸交流。

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