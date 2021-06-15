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Delta變異株肆虐！英相強生宣布　解封要再延1個月

▲由於Delta變種病毒肆虐，英國原定於本月21日全面解封的計畫，已正式宣布延遲。資料照。（圖／翻攝自DW）
▲由於Delta變種病毒肆虐，英國原定於本月21日全面解封的計畫，已正式宣布延遲。資料照。（圖／翻攝自DW）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-15 07:36:51

英國原定將於本月21日全面解封，卻因印度變種病毒(現稱為Delta病毒)肆虐而面臨嚴重考驗。英國首相強生(Boris Johnson)當地時間14日宣布，最後階段解封計畫將再延後4週，直到7月19日；強生強調，這是為了保護國民免受Delta病毒的威脅。

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綜合英媒報導，英國新冠疫情反彈，與Delta變種毒株相關的確診個案數快速攀升，甚至傳出有近3成感染Delta病毒而死的病患，都曾接種過完整劑數的新冠疫苗，顯示變種病毒可能影響疫苗防護力。首相強生14日宣布，延後原訂的最後階段解封計畫，以免數千人因此喪命。

強生聲稱，暫時的等待是明智之舉，將利用這段時間加快落實疫苗接種計劃，構築免疫圍牆，目標是讓全部的成年人口，在下月19日前都打過首劑疫苗，至少2/3的成年人，在下月19日前打完2劑疫苗。

強生也表示，會在本月28日再進行檢討，看能否不用等到7月19日才全面解封。按照英國政府的原定計劃，原本6月21日就有望取消大部份封鎖措施，酒吧、餐廳、俱樂部和其他場所也能重新開放。

然而，英國近幾週新增確診數激增，衛生官員警告，Delta變異株的傳染力可能比先前的主要病毒株高出6成，恐怕會引發第3波大流行。數據也顯示，英國上週的確診病例增加幅度，幾乎比上上週還要多50%，留醫的重症個案數字也有所增加。

雖然強生持樂觀態度，認為有機會在下月19日前就解封，但英國不少公衛專家、官員都認為並不只要再等4週，新冠肺炎很可能成為一種地方性的疾病，病毒將長久與人類共存。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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