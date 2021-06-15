Delta變異株肆虐！英相強生宣布　解封要再延1個月

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強生聲稱，暫時的等待是明智之舉，將利用這段時間加快落實疫苗接種計劃，構築免疫圍牆，目標是讓全部的成年人口，在下月19日前都打過首劑疫苗，至少2/3的成年人，在下月19日前打完2劑疫苗。
強生也表示，會在本月28日再進行檢討，看能否不用等到7月19日才全面解封。按照英國政府的原定計劃，原本6月21日就有望取消大部份封鎖措施，酒吧、餐廳、俱樂部和其他場所也能重新開放。
然而，英國近幾週新增確診數激增，衛生官員警告，Delta變異株的傳染力可能比先前的主要病毒株高出6成，恐怕會引發第3波大流行。數據也顯示，英國上週的確診病例增加幅度，幾乎比上上週還要多50%，留醫的重症個案數字也有所增加。
雖然強生持樂觀態度，認為有機會在下月19日前就解封，但英國不少公衛專家、官員都認為並不只要再等4週，新冠肺炎很可能成為一種地方性的疾病，病毒將長久與人類共存。
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