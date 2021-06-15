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7縣市高溫警訊！下週梅雨鋒面重返台灣

▲今（15）日受西南風影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，大臺北盆地、南投及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，東南部則有機會發生焚風。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（15）日受西南風影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，大臺北盆地、南投及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，東南部則有機會發生焚風。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-15 08:02:04

中央氣象局指出，今（15）日受西南風影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，大臺北盆地、南投及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，東南部則有機會發生焚風。

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氣象局也針對7縣市發布高溫警訊，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣縱谷、臺北市、新北市盆地、基隆市地區、臺東縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，高溫也有機會達到36度。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有零星降雨，其他地區天氣晴朗﹔即日起到週五（18日）台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日36度以上高溫出現，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率偏低，午後山區偶有非常零星的降雨。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至37度，南部24至36度，東部23至36度。週六（19日）開始鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。

吳德榮指出，根據最新歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式，皆模擬下週日（20日）起「梅雨滯留鋒」重返台灣附近、南北徘徊，至下週四（24日）天氣型態尚未改變。有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。模式模擬亦顯示，此波「梅雨滯留鋒」持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波；不過，愈接近模擬的末期，理論上的「不確定性」會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。

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