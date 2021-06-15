瑞豐夜市宣布恢復營業　挨批「就你高雄可以逛夜市」

全台新冠肺炎疫情嚴峻，3級警戒延長至28日，高雄瑞豐夜市上月開始配合政府防疫措施自主休市，傳出夜市難以支撐每天約需負擔新台幣百萬元租金，攤商受到疫情影響損失慘重，盼高市府協助，否則7月底恐熄燈。不過瑞豐夜市臉書粉專宣布，夜市15日恢復營業，但卻引來網友不滿跟擔憂，也有網友質疑「全台三級就你高雄可以逛夜市？」





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瑞豐夜市已經營業近24年，有約400處攤商，道地美食小吃超人氣，深受年輕族群喜愛，是高雄市特色夜市之一。瑞豐夜市粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」14日表示，夜市已經全面消毒，防疫措施也通通到位，只要大家都戴好口罩保持距離、不邊走邊吃，即可好好享受逛夜市的樂趣，還宣布「機車停車場暫時不收費～歡迎大家來逛瑞豐夜市！」





瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏證實此事，但預估受疫情影響遊客不會很多，百貨、遊戲類攤商也可能暫時不會營業，全場最多可能僅一半攤商回歸營業。針對瑞豐夜市7月底恐熄燈，陳秝敏則回應，將視夜市恢復營業後的遊客人數及疫情發展而定，但熄燈時間可能延後。





高雄市政府經發局長廖泰翔則指出，瑞豐夜市是自主停業，高市府先前並沒禁止瑞豐夜市營業，但要求須做好最重要的戴口罩、禁止邊走邊吃、僅限外帶等防疫措施，所以針對瑞豐夜市明天起將恢復營業，市府也將派員宣導稽查相關防疫措施，確保防疫安全。





對此，網友紛紛留言說：「抱歉了，我們不陪你們雙北三級了」、「看好了全台灣，高雄只示範一次」、「說好的防疫政策不容許國中有國呢」、「全台灣唯一可以開的夜市？」、「誰跟你同島一命，有錢賺才有命啦」、「確診送出去，夜市開起來，高雄發大財」、「疫苗給多的就是這樣？」、「暖身準備去高雄玩囉」。





國民黨立委呂玉玲更留言稱「高雄打過疫苗，所以才能這麼兇」，結果讓網友當場傻眼「忘了切帳號？」、「我也是高雄人，可是我周遭都沒有人打過ㄟ」、「所以去逛夜市的都打疫苗了嗎？」、「原來打了疫苗就無敵了」、「工讀生忘記切帳號嗎」、「這是不是在反串？」呂玉玲遭砲轟後，已經緊急刪除留言。



