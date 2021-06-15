賈永婕捐HFNC「幕後人物」曝光！她淚讚：只花10分鐘搞定

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幾個小時後，賈永婕以她堅強的實力和意志力行動力，把原廠台灣代理商所剩現貨約100台的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給掃光了，還說「目前超過現貨100台，陸續增加中，我請廠商端午加班，請原廠立刻空運送貨過來！因為，死神沒有休假，醫院沒有休假，廠商就不能休假！」
謝小蜜難掩激動表示「是的，我本來不想說，知道的就知道，不知道的我也不想大聲嚷嚷，但現在因為一些狀況，思考許久，我決定承認我就是那位當初告知永婕，目前醫院前線非常需要HFNC的傳話人」，同時強調「請不用謝謝我，要謝謝的是永婕超猛的行動力和執行力，還有許多熱心熱情參與的民間企業和友人，這的確是我和當初告知我訊息的姊姊都始料未及的，一切都是機緣巧合和毫無算計的起心動念，並且接著立刻行動」。
事後，謝小蜜無意間滑到賈永婕的臉書，發現她已經連續好多天去不同家醫院送餐，很令人敬佩，讚嘆是「完全熱血行動派」，就連身為醫護人員的姊姊也知道賈永婕的善舉，她接著說「謝謝永婕，對一線醫護人員的大力支持。然後我就是立刻一個動作，打開臉書私訊，跟永婕轉達姊姊身為醫護人員的感謝」。姊姊也提到，現在前線醫院最需要的醫療資源其實是HFNC，簡稱「救命神器」，一台要價不斐，在這個疫情嚴峻的時刻，HFNC這台機器能夠減少20至25%的病人插管。
謝小蜜也提出，有些人說捐贈這麼多HFNC，呼吸治療師很不想要，人力很緊，增加工作負擔，她反倒認為「如果您的家人正好符合這台機器的適應症，不用因此插管，您還會覺得是工作負擔嗎？能夠不插管就不要插管，能夠減少插管，就是好事，就是功德一件！」她也呼籲大家「不要分公家和民間，資源共享，拋開成見，才能齊心抗疫」。（編輯：賴詠璿）
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