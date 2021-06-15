賈永婕捐HFNC「幕後人物」曝光！她淚讚：只花10分鐘搞定

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▲賈永婕總共募得252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她的先生就捐15台。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

我本來不想說，知道的就知道，不知道的我也不想大聲嚷嚷，但現在因為一些狀況，思考許久，我決定承認我就是那位當初告知永婕，目前醫院前線非常需要HFNC的傳話人

▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（示意圖／翻攝Pixabay）