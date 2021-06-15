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NBA／23年的今天　Jordan投進了他在公牛的最後一球

▲Michael Jordan投進了在公牛隊的最後一球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Michael Jordan投進了在公牛隊的最後一球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-15 09:06:22｜2021-06-15 09:20:32

今日是2021年的6月15日，兩場重要的NBA次輪比賽要進行。不過在1998年的今天，NBA該季總冠軍賽的最後一戰正在開打，Michael Jordan在那場比賽中投進了他身披公牛戰袍的「最後一球」，芝加哥公牛當晚拿走了隊史的第6座冠軍。

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1997-98賽季開打前，公牛上下都知道這會是他們的「最後之舞」，當時將滿35歲的Jordan奮力以28.7分、5.8籃板、3.7助攻的數據將公牛帶進了季後賽，在東區一路淘汰了籃網、黃蜂、溜馬，最終在總冠軍賽等待他們的是老對手爵士。

公牛前5戰取得3:2的聽牌優勢，關鍵第6戰他們必須贏球，但是Scottie Pippen因為背傷表現不佳，全場只有8分，Phil Jackson讓Toni Kukoc打先發，但Jordan仍然承擔起了球隊大部分的進攻重任，他拿下了全隊87分中的45分。

此役最後41.9秒，John Stockton接獲Karl Malone助攻、投進了超前三分球，爵士以86:83領先。暫停過後公牛把球交給Jordan，他迅速切入拿到2分，之後又包夾Malone得手、將球給抄掉。

這時候現場的氣氛詭譎，爵士雖然還有1分領先，但轉播該場球賽的賽評，卻已經開始大喊「公牛有機會取勝」，接著「在過17秒將決定是會有第7戰，還是公牛拿下他們的第6座冠軍。Jordan．．．出手！芝加哥領先了！」

時間剩下5.2秒，憑藉著Jordan這記經典的跳投，公牛取得87:86的領先，爵士最後一擊Stockton在外線孤注一擲投三分，但球擊中框彈出，公牛完成他們第2次三連霸。

關於這一回合有許多傳奇故事可以書寫，但最讓人驚訝的或許是在41.9秒Pippen從界外把球交給Jordan之後，公牛就沒有任何一人再碰到過這顆球，後者幾乎以一己之力完成他最後的傑作。

賽後Jackson擁抱Jordan大喊，「喔MJ！那球太漂亮了！多麼完美」而後者則大喊著：「我有信心！我很有信心！」最後，Jackson下了精采的註解，「我打賭你能做到！」

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