英研究：2劑輝瑞或AZ疫苗　大幅降低Delta病毒患者住院率

新冠疫苗成為各國抗疫主要的工具，目前檯面上幾款已獲世界衛生組織(World Health Organization, WHO)或部分國家核准緊急使用的疫苗，雖然防護作用不是百分百，但大致都有一定的效力。英國公共衛生部(PHE)14日公布一項最新數據顯示，接種2劑輝瑞(Pfizer)和阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)的新冠疫苗，能有效降低感染Delta變種病毒者(印度變種，B.1.617)的住院率逾9成。

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綜合外媒報導，英國公共衛生部在研究報告裡指出，接種2劑輝瑞疫苗，預防Delta病毒株患者住院的有效率為96%；接種兩劑AZ疫苗，有效率則為92%，和對英國變種毒株Alpha的防護力相當。

英國公共衛生部免疫部門負責人拉姆西(Mary Ramsay)透過聲明表示，這些數據證明，雖然變種病毒多少會威脅疫苗的效力，但完整接種疫苗仍能大幅降低感染Delta變種病毒後的住院率，接種2劑疫苗事抗疫的關鍵，如此才能對所有病毒株(現有和變種)，產生最大保護力。

英國首相強生(Boris Johnson)當地時間14日已宣布， 延後原訂本月21日進行的解封計畫，並會在未來1個月加速為國民接種疫苗，構築免疫圍牆。