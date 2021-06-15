一語道破台灣疫情「迫切危機」！台大醫：擔心寫了會被罵

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印度變種病毒早晚一定會來敲台灣國境的門，且現在廣州已經有了，而除了提出疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，他也提出的另一個重點，就是「強化邊境」。

▲除了疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，「強化邊境」也是首要目標。（圖／交通部提供）