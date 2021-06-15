一語道破台灣疫情「迫切危機」！台大醫：擔心寫了會被罵

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施景中解釋，「邊境人員」包括在「國境守護的第一線醫療人員（境外移入個案的直接照護者）」，還有機師、空服員以及邊境相關工作人員，希望政府優先配給mRNA疫苗。因為AZ疫苗對印度變種的保護力，不如mRNA疫苗來得好。
而目前我國只拿到7.5萬劑莫德納疫苗，政府先分配給醫護，並未優先施打邊境人員，機師等邊境人員目前歸到第三類，打的是AZ疫苗，認為需請指揮中心再度考慮超前部署，以手上目前僅有的武器，盡一切可能防範印度變種病毒，就是讓邊境人員優先施打mRNA疫苗，如果AZ疫苗已打第一劑，考慮放寬混打的限制，讓他們施打現在僅存的莫德納。
不過，施景中也提到「難到國境之內的醫護人員不重要的嗎？」全國醫事人員據統計接近50萬人，第三類第一線高接觸風險（含邊境人員）約3.5萬人，以現有的彈藥精兵，最高指揮官必須布局一個不會全盤皆輸的方法。
施景中更坦言，曾經擔心「寫這些出來，會不會被罵？」葉醫師向他說了一個電影的例子，電影《墨攻》有一段「墨家策士革離，建議梁王」、「拆除皇城，把石塊用來加強邊境防守。」因為「邊境被破，皇城也難逃」。
施景中最後表示「我打AZ，我驕傲」，一樣會要照顧確診的孕婦，且說不定很快會輪到，強調雖然有機會打莫德納，但他想讓給更有需要的邊境人員，「面對地藏菩薩起誓，若我因此染上印度變種病毒，甚至隕身，我也絕不後悔」。（編輯：賴詠璿）
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