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一語道破台灣疫情「迫切危機」！台大醫：擔心寫了會被罵

▲除了疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，「強化邊境」也是首要目標。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲除了疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，「強化邊境」也是首要目標。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 09:29:45

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活，然而許多民眾也希望能早日施打疫苗。對此，台大醫師施景中卻在臉書點出，台灣目前所要面對的「迫切危機」，更坦言自己曾經擔心「寫這些出來，會不會被罵？」

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施景中表示，他的朋友葉醫師畢業於英國名校醫學院，現在從事疫苗流病等相關尖端研究。他的團隊使用數學模型，大量推演各國疫苗施打優先順序的模型，並發出警訊，印度變種病毒早晚一定會來敲台灣國境的門，且現在廣州已經有了，而除了提出疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，他也提出的另一個重點，就是「強化邊境」。

▲交通部長要求機場徹底清潔消毒。（圖／交通部提供）
▲除了疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，「強化邊境」也是首要目標。（圖／交通部提供）
施景中解釋，「邊境人員」包括在「國境守護的第一線醫療人員（境外移入個案的直接照護者）」，還有機師、空服員以及邊境相關工作人員，希望政府優先配給mRNA疫苗。因為AZ疫苗對印度變種的保護力，不如mRNA疫苗來得好。

而目前我國只拿到7.5萬劑莫德納疫苗，政府先分配給醫護，並未優先施打邊境人員，機師等邊境人員目前歸到第三類，打的是AZ疫苗，認為需請指揮中心再度考慮超前部署，以手上目前僅有的武器，盡一切可能防範印度變種病毒，就是讓邊境人員優先施打mRNA疫苗，如果AZ疫苗已打第一劑，考慮放寬混打的限制，讓他們施打現在僅存的莫德納。

不過，施景中也提到「難到國境之內的醫護人員不重要的嗎？」全國醫事人員據統計接近50萬人，第三類第一線高接觸風險（含邊境人員）約3.5萬人，以現有的彈藥精兵，最高指揮官必須布局一個不會全盤皆輸的方法。

施景中更坦言，曾經擔心「寫這些出來，會不會被罵？」葉醫師向他說了一個電影的例子，電影《墨攻》有一段「墨家策士革離，建議梁王」、「拆除皇城，把石塊用來加強邊境防守。」因為「邊境被破，皇城也難逃」。

施景中最後表示「我打AZ，我驕傲」，一樣會要照顧確診的孕婦，且說不定很快會輪到，強調雖然有機會打莫德納，但他想讓給更有需要的邊境人員，「面對地藏菩薩起誓，若我因此染上印度變種病毒，甚至隕身，我也絕不後悔」。（編輯：賴詠璿）

▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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