台股站上17300點 高端從漲停變跌停、基亞與云辰跟著綠
台北股市端午節過後，今（15）日開盤漲66.18點，加權股價指數以17279.70點開出，隨後走揚漲約150點，來到17362點，站上17300點。權值股台積電早盤漲超過0.8%，來到606元。聯發科同樣強勁來到988元。聯電漲幅也有2%以上。至於高端疫苗早盤開漲停，但隨後打開下挫轉跌停，基亞與云辰也吞跌停板。
記者許家禎／台北報導
2021-06-15 09:48:18
台北股市端午節過後首個交易日表現強勁，電子股穩盤，其中權值股台積電早盤漲超過0.8%，來到606元。聯發科同樣漲8%，來到988元。聯電漲幅也有2%以上，來到53元。世界先進漲3.8%、力積電漲幅3%多。但日月光、鴻海跌0.8%。友達與群創也遭到賣單調節，跌逾3%。
眾所矚目高端疫苗，早盤以303元開出，亮燈漲停，但沒多久受到利空襲擊，傳美國食藥管理局要停發EUA緊急授權，高端要進軍美國市場恐難成行？因此之後漲停打開一路下滑，9點40分左右轉跌停來到248元，而大股東基亞與云辰也慘綠跌停，分別來到78元與29.15元。
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