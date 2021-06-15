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台股站上17300點　高端從漲停變跌停、基亞與云辰跟著綠

▲台北股市端午節過後，今（15）日開盤漲66.18點，加權股價指數以17279.70點開出，隨後走揚漲約150點，來到17362點，站上17300點。但高端疫苗從漲停變跌停。(圖／NOWnews資料照片)
▲台北股市端午節過後，今（15）日開盤漲66.18點，加權股價指數以17279.70點開出，隨後走揚漲約150點，來到17362點，站上17300點。但高端疫苗從漲停變跌停。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

2021-06-15 09:48:18

台北股市端午節過後，今（15）日開盤漲66.18點，加權股價指數以17279.70點開出，隨後走揚漲約150點，來到17362點，站上17300點。權值股台積電早盤漲超過0.8%，來到606元。聯發科同樣強勁來到988元。聯電漲幅也有2%以上。至於高端疫苗早盤開漲停，但隨後打開下挫轉跌停，基亞與云辰也吞跌停板。

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台北股市端午節過後首個交易日表現強勁，電子股穩盤，其中權值股台積電早盤漲超過0.8%，來到606元。聯發科同樣漲8%，來到988元。聯電漲幅也有2%以上，來到53元。世界先進漲3.8%、力積電漲幅3%多。但日月光、鴻海跌0.8%。友達與群創也遭到賣單調節，跌逾3%。

眾所矚目高端疫苗，早盤以303元開出，亮燈漲停，但沒多久受到利空襲擊，傳美國食藥管理局要停發EUA緊急授權，高端要進軍美國市場恐難成行？因此之後漲停打開一路下滑，9點40分左右轉跌停來到248元，而大股東基亞與云辰也慘綠跌停，分別來到78元與29.15元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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