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賈永婕被名嘴罵好自責　「我是不是讓台灣又分裂了？」

▲捐HFNC被政論名嘴批判，賈永婕15日凌晨發文訴心情。（圖／賈永婕臉書）
▲捐HFNC被政論名嘴批判，賈永婕15日凌晨發文訴心情。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-15 09:49:01｜2021-06-15 11:19:28

賈永婕邀娛樂圈、企業界好友捐330台「救命神器」HFNC到各大醫院，為疫情期動盪的社會注入一股暖流，她忙到今（15日）凌晨才在臉書發文，透露發起勸募活動的最初原因，但在看到政論節目批評後心一沉，反問自己：「是不是我這樣反而讓台灣又開始有一點分裂了？」

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▲賈永婕端午節又送了140台HFNC到多家醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕端午節又送了140台HFNC到多家醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕送宵夜給醫護人員。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕送宵夜、物資給醫護人員。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕送宵夜給醫護人員。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕送宵夜、物資給醫護人員。（圖／賈永婕臉書）
昨天端午節，賈永婕一早載HFNC到多間醫院，餐點部分，從下午茶送到宵夜，直到凌晨才返家休息，她分享6月初開始送愛心便當的動機，那時覺得台灣好像因為疫情有一點分裂，便思考要用什麼方法串起大家的心，初衷只是很單純想為醫護人員加油。

「大家都是愛台灣的人，也許有一點緊張，有一點焦慮，但是我們應該可以用正向的心情來面對」，這份為前線醫護打氣的熱情，賈永婕說可以回溯到「他X的2012年」，那年她失去了最好的朋友還有最愛的爸爸，當時靠著跑馬拉松、參加三鐵等運動療傷，雖然過程辛苦，但只要一聽到旁邊有人喊加油，不管再難熬，她都會擠出招牌假笑奮力往前衝！

賈永婕大歎，由此可見，替前線醫護加油打氣是多麼重要的一件事情，可以在漫長的賽道上讓你知道你並不孤單，「我希望讓醫護人員知道，我們全台灣都在幫他們加油，在這抗疫的賽道上你們並不孤單！」

然而，在見到不少政論節目批評這次勸募行為，賈永婕坦言有一點難過，自責問：「是不是我這樣反而讓台灣又開始有一點分裂了？」

文末，賈永婕說，她真的很愛台灣，希望大家多一點愛、少一點恨，互相支持、鼓勵，因為共同的敵人是病毒，「我們要當彼此的神隊友，互相支援，不分彼此，一切努力消滅病毒！對抗瘟疫的唯一方法就是正直，一起加油，台灣加油，醫護加油！」（編輯：楊穎軒）

▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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