名家論壇》單厚之／打疫苗是不是基本人權？

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民眾高度關注、媒體高度聚焦的結果，讓疫情相關的新聞節奏變得極為快速。連假前，大家討論的焦點還是好心肝、壞心肝、丁怡銘，等到連假一開始就變成高速公路的管制不當，接著又變成疫苗的分配與施打。對中央和地方政府而言，所有好新聞的賞味期限都變得非常的短，很快就會被下一個壞消息壓過去。
這幾天確診人數終於壓到每天200以下，看似有趨緩的跡象，但由於去年邊境封鎖政策成功，台灣民眾從來沒有做好與病毒共處的心理建設，即便6月28日能壓到每天100以下，很多人恐怕都不能接受解封的風險。疫苗不僅僅是對抗病毒的唯一解藥，也是安撫社會的唯一解藥。
前兩天，網路上流傳一張哏圖，「美國打疫苗送車送獎金，我們打疫苗送檢調」，顯示即便有好心肝的事件，還是有不少人將問題的根源指向政府。政府原本怪中國、怪大國超買、怪泰國不出口的那套說詞，在沒有疫情的時候，的確能夠說服不少人，但如今已經越來越少人聽得下去。
疫情威脅的不僅僅是人民的生命，也同樣傷害經濟、造成人民財產的損失。政府至今一直沒有面對的一個重要問題是，打疫苗是不是「基本人權」？是不是國民的權利？
這個問題在部分疾病上，答案是顯而易見的。每個新生兒從出生到國小，總共要接種B型肝炎、白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、b型嗜血桿菌、肺炎鏈球菌、卡介苗、水痘、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、日本腦炎等10幾劑的疫苗，雖然不到強制接種、被視為義務的程度，但其實已經很接近了。在面對這些傳染病時，打疫苗顯然是人民的權利，而提供足夠的疫苗，是政府的義務。
當然，新冠病毒是一個全新、未知的情況，剛發生時全球根本沒有疫苗，至今也沒有很好的治療方式。但我們還是必須要繼續問，面對新冠病毒，發展到什麼樣程度的國家，應該把接種疫苗當成基本人權、當成人民應享的權利？疫情一開始時當然沒有辦法，但到了什麼時候、哪一天起，提供足夠的疫苗該是政府應盡的義務？
台灣疫苗施打率在已開發國家中敬陪末座，疫苗獲得的數量少得可憐，更是先進國家中絕無僅有。如果按照行政院長蘇貞昌今年2月的承諾，台灣這個月底就該有2000萬劑疫苗到位，幾乎是每個國民都可以打到一劑的量，但如今政府手上的疫苗只有當初承諾的1/10。
「美國送錢、送車，台灣送檢調」的那張梗圖，其實反應的不僅是台灣政府與外國政府效能的差距，更反應出政府責任感的落差。在民眾苦等疫苗不可得時，居然聽到陳時中親口說出，AZ曾找台灣代工3億劑疫苗，但和我方提出年產1億劑相差太大、「有人不太喜歡這樣子」，人民怎麼能不火冒三丈？
民進黨政府跟指揮中心不要搞錯了，用世界條件和台灣差不多的國家相比，台灣都應該把打疫苗當成是基本人權，人民晚一天打到疫苗，就是政府多一天的失職。如果政府今天還覺得自己可以高高在上，把分配疫苗當作一種恩賜、籌碼，或者以為中國的威脅可以抵銷自己的失職、失能，等到全台解封時，這個政府也差不多垮了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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