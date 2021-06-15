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BTS聯名套餐開賣爆搶購潮　揭發印尼外送員辛酸

▲韓國知名團體「防彈少年團」近日與知名速食品牌推出聯名套餐引發搶購潮，更揭露當地外送員辛酸。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國知名團體「防彈少年團」近日與知名速食品牌推出聯名套餐引發搶購潮，更揭露當地外送員辛酸。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-15 10:30:21｜2021-06-15 10:30:25

韓國知名團體防彈少年團（BTS）與國際知名速食品牌麥當勞合作推出聯名套餐，讓各國阿米（ARMY，BTS粉絲的稱呼）陷入瘋狂，開賣當天湧進各家麥當勞門市購買套餐。在印尼雅加達以及其他城市的部分門市更因為許多外送人員湧進，遭到當局開罰，甚至被勒令暫時停業。

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BTS與麥當勞合作，自5月26日起在50多個地區推出聯名套餐「The BTS Meal」，掀起各地阿米搶購潮，本月9日在印尼開賣後，雅加達以及其他城市的湧入許多外送員取餐，但由於印尼是亞洲新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重的國家之一至少32家麥當勞因此遭到當局開罰，另外還有約20家門市被勒令暫時停業。

面對阿米來勢洶洶搶購套餐，印尼當局重申「我們允許商業活動，但同時也得考量防疫措施」。麥當勞高層出面表示對於造成人群聚集感到相當抱歉，並指出不會只有9日才有販售聯名套餐，承諾會確保下個月的販售數量。BTS粉絲也互相提醒要遵守防疫規範，不要成為「防疫破口」」。

▲「防彈少年團」聯名套餐開賣之後，印尼許多間麥當勞門市湧入眾多外送員。（圖／翻攝自Kompas.com）
▲「防彈少年團」聯名套餐開賣之後，印尼許多間麥當勞門市湧入眾多外送員取餐。（圖／翻攝自Kompas.com）
▲不僅門市裡頭，大門外也擠滿外送員。（圖／翻攝自Kompas.com）
▲不僅是門市裡頭，連門市外都擠滿了外送員等待取餐。圖／翻攝自Kompas.com）
 

但印尼當地疫情仍然嚴重，單日確診依然高達7千多例，外送員湧進門市取餐，更讓外界擔心是否會造成群聚感染。但事實上，外送員收入也因為疫情衝擊大幅減少，雖然這一年多來，許多上班族轉為居家工作，外送需求也有所增加，但是外送員仍然入不敷出，有外送員透露「有時候賺的錢只夠付油錢」。

而外送員每一筆訂單都會與不同的人接觸，需要到不同的餐館與其他人一起排隊，往往面臨較大的感染風險，有外送員表示「在內心深處，我們非常擔心自身的健康，尤其在意識到我們工作中必須接觸的人數，我們是多麼地脆弱，但我們別無選擇。」相較於疫情爆發之前，原本從事摩托車接送服務的人也開始考慮進行外送服務，來增加額外收入。但是越來越多人加入外送員行列，反而造成競爭更加激烈，因為外送員深怕會錯過任何一筆訂單。而外送員會湧入麥當勞，一來是因為蜂擁而至的訂單，二來這份訂單也是外送員繼續維繫生活的工作。

為了回應外送員的辛苦，印尼BTS粉絲們在網路上發起眾籌活動，希望為外送員提供午餐與食物包，目前已經已經成功籌得約1.51億印尼盾（約新台幣29萬），為了感謝辛苦送餐的外送員，網路上也開始出現大量粉絲截圖自己提供小費給外送員的照片，感謝外送員的服務。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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