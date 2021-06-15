政府失能、人民枉死　國民黨將協助新冠死者家屬國賠訴訟

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新冠肺炎死者家屬陳小姐表示，實在無法接受最疼她的姊姊因確診就在醫院孤單的離去，而她們竟然無法靠近，這種撕心裂肺的痛有誰能夠明白？她今天站出來想為姊姊的枉死討公道，也想爲跟她們一樣因人為疏失失去家人的家屬站出來：生命不應該被這樣草率對待，一個人的死亡代表是有一個家庭的破碎，她姊姊不幸感染新冠肺炎不是沒救，是政府無能害死了我的姊姊。
陳小姐說，如果同樣的事情發生在你們官員的身上你們做何感想？人命在你們的面前只代表一串數字，同島一命，真的有把百姓的命當作自己的命來守護嗎？高高在上又能了解小老百性失去親人的心痛嗎？今天她要代表姊姊，要求中央檢討跟負起一切責任，讓枉死的姊姊跟所有的亡魂能夠安息。
國民黨指出，自英國變種病毒株入侵短短一個月內，已讓440位國人殞命，致死率已達新高3.44%，超過全球平均致死率2.17%；其中不乏確診後在家隔離，遇到病情遽變卻來不及送醫而死亡者，440位死亡者中，有101人在確診後3天內病逝，確診後4至7天內病逝者有97人，死亡後才發現確診更高達76人，感染新冠肺炎確診者一週內死亡者高達274人，佔440位死亡比例達62.23%。
國民黨強調，本次疫情因指揮中心放寬機師檢疫措施為3+11而起，加上政府防疫政策失當，包括疫苗、藥品及防疫設備的採購不足與不及，使民眾無法在疫情急速擴大施打疫苗保護或治療，造成人民枉死，國家難辭其咎。
國民黨提出二點主張：第一、 參考災防法有關各類災害受災者之救助種類及標準，以及過去九二一震災慰問金等規定，同時考量本次疫情對民眾造成之重大衝擊，對於國人因新冠肺炎確診而死亡者發給每人30萬元，新冠肺炎確診者每人5萬元的慰助金。
第二、 參考過去台鐵普悠瑪、太魯閣號重大意外事故死亡者每人發放250萬補償金的前例，對於本次新冠肺炎確診死亡者，每人發給250萬，新冠肺炎確診者每人10萬元之補償金。對於執行防疫工作致傷病、身心障礙或死亡者，其依「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」所申請補助金額，不得扣除本次發給之補償金。
台北市萬華地區市議員應曉薇痛批「中央疫情指揮中心就是最大的防疫破口」，萬華疫情如此嚴峻主要過失就是中央未能做好疫調把關，萬華地區很多病逝者的家屬仍無法釋懷，尤其不能原諒政府的無能，因此應曉薇接受陳情將協助新冠死亡者提出求償，目前已接受近20位死者家屬陳情。（應曉薇也公開聯繫方式，新冠肺炎死亡者家屬求償聯繫諮詢電話：0921-949031）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。