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反擊北約！中國：不會形成系統性挑戰　但也不會無動於衷

▲北京再度針對北約峰會的聯合聲明內容，展開反擊。戰狼示意圖。（圖／取自 apcss.org ）
▲北京再度針對北約峰會的聯合聲明內容，展開反擊。戰狼示意圖。（圖／取自 apcss.org ）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-15 11:17:07

北大西洋公約組織(NATO)14日召開高峰會，並公布聯合公報，首次提到中國會對國際法和國際安全構成「系統性挑戰」。對此，中國駐歐盟使團回應，中國不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對中國進行「系統性挑戰」，中國也不會無動於衷。

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中國駐歐盟使團15日發表聲明，針對北約所說的中國構成系統性挑戰、脅迫性政策、迅速擴大的核武庫、軍事現代化不透明等問題，發表回應及評論，直言這是北約對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，以及冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

▲中國駐歐盟使團15日發表聲明，針對北約峰會有關中國威脅的言論，展開反嗆。（圖／翻攝自中國駐歐盟使團官網）
▲中國駐歐盟使團15日發表聲明，針對北約峰會有關中國威脅的言論，展開反嗆。（圖／翻攝自中國駐歐盟使團官網）
中國駐歐盟使團聲稱，北約30個國家，2021年軍費總額佔全球軍費總額的一半以上，相比之下，2021年中國的國防預算僅有約2090億美元，連北約的及格線都不到，到底是誰的軍事基地遍布全球、誰的航母在四處炫耀武力，全世界人民都看得很清楚。

中國駐歐盟使團也強調，中國的核武器數量，與美國等北約國家完全不在一個量級，而且中國始終恪守任何時候、任何情況下都不首先使用核武器，但就不曉得，致力於和平、安全與穩定的北約，是否也能做出和中國一樣的承諾？中國不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對中國進行「系統性挑戰」，中國也不會無動於衷，將一直密切關注北約戰略及對華政策的調整。

最後，中國駐歐盟使團也奉勸北約組織，要理性看待中國發展，停止渲染各種形式的中國威脅論，不要將中國的正當利益和合法權利，當成操弄集團政治、人為製造對立、刺激地緣競爭的藉口，應該把精力，更多用在對話與合作，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

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