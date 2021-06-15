因應竹竹苗防疫聯盟作戰 新竹縣倍增防疫專車量能

強化竹竹苗防疫作戰聯盟戰力並因應居家隔離及檢疫人數持續上升，新竹縣政府交通旅遊處特別協調新竹市計程車駕駛業職業工會，將防疫專車從原有3輛增為6輛，外加1輛無障礙車輛，必要也會啟動大客車防疫巴士，讓抗疫量能倍增。縣長楊文科今（15）日早上在縣府大門口，向第一線的防疫專車駕駛致意，並親贈口罩、護目鏡、酒精等防疫物資，對於計程車工會及縣遊覽車工會力挺縣府防疫作為，楊文科也表達感謝之意。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-06-15 11:34:41
交通旅遊處表示，防疫計程車服務對象僅限竹縣「居家檢疫」及「居家隔離」的民眾，主要提供慢性病或洗腎者且非發燒及呼吸道症狀者就醫、檢疫或奔喪等需求。新竹縣防疫專線03-5511287接到申請電話，經衛生局評估後再聯繫派遣車輛進行服務。
楊文科說，原有3輛防疫專車值勤時間最早凌晨5點、最晚到超過午夜12點才結束，因應疫情發展所需，縣府再動支第二預備金，今天起再增加3輛，總計有6輛防疫專車進行調度。另外，這次還徵調1輛復康巴士，以照顧無障礙人士的需求！
楊文科也提到，受疫情影響旅行團暫停，竹縣遊覽車司機這段時間大多執行縣內各公司交通車業務，為確保司機健康，避免造成各公司間交叉感染加重防疫負擔，已與新竹縣遊覽車客運商業同業公會盤點竹竹苗員工(包含外籍移工)交通車司機，主動協助新竹縣籍約288名司機進行快篩。
交通旅遊處處長游志祥說，防疫計程車司機大哥們相當辛苦，每趟任務結束後皆會徹底清潔消毒車輛，讓民眾可以安心搭乘，也希望民眾搭乘完畢後，多給司機大哥們加油打氣。