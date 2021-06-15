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藝起撐醫護！高雄巨蛋疫苗接種站　現場音樂演出

▲高市文化局感謝藝文界「藝起撐醫護」，以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地。（圖／高市文化局提供）
▲高市文化局感謝藝文界「藝起撐醫護」，以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地。（圖／高市文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-15 11:45:50

端午過後，高雄市政府持續整備疫苗接種事項，依市長陳其邁指示，15日起高雄各地疫苗接種站按照計畫為87歲以上長者接種COVID-19疫苗。而防疫工作高壓嚴肅，為舒緩現場氣氛，由副市長史哲促成高雄市交響樂團與民間藝文團體合作，於高雄巨蛋現場演出，在維持安全社交距離等防疫措施的前提下，透過撫慰人心的音樂化為一股暖流，傳達給全場大批熱血醫護人員及接種疫苗的長輩們。

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高雄市政府為能有效因應COVID-19疫情，依指揮官陳其邁指示廣設大規模疫苗接種站，因而這次將高雄巨蛋變身成為大型疫苗接種站。史哲今（15）日上午特地到巨蛋現場，關懷疫苗施打情形，並向工作人員及演出樂手致意，感謝藝文界「藝起撐醫護」的心意。

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▲ 高雄市交響樂團與民間藝文團體合作，於高雄巨蛋現場演出「藝起撐醫護」。（圖／高市文化局提供）
這場特殊的音樂演出是6月15日和16日在高雄巨蛋疫苗接種站的期間限定演出，分別在兩日的上午10點、下午3點演出一小時。由高雄在地的音樂家方元之間樂團團長蔡世宏的吉他演奏，搭配高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言合奏，演出大家耳熟能詳的精選曲目，與現場醫護、民眾一起沉浸在療癒的音樂聲中。

高雄市政府文化局接受到藝文界的心意即刻與衛生局多次協調確認，決定以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場地最大的高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地，也是高雄百工百業、齊心防疫、相互支持的寫照。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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