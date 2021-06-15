藝起撐醫護！高雄巨蛋疫苗接種站　現場音樂演出

端午過後，高雄市政府持續整備疫苗接種事項，依市長陳其邁指示，15日起高雄各地疫苗接種站按照計畫為87歲以上長者接種COVID-19疫苗。而防疫工作高壓嚴肅，為舒緩現場氣氛，由副市長史哲促成高雄市交響樂團與民間藝文團體合作，於高雄巨蛋現場演出，在維持安全社交距離等防疫措施的前提下，透過撫慰人心的音樂化為一股暖流，傳達給全場大批熱血醫護人員及接種疫苗的長輩們。





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高雄市政府為能有效因應COVID-19疫情，依指揮官陳其邁指示廣設大規模疫苗接種站，因而這次將高雄巨蛋變身成為大型疫苗接種站。史哲今（15）日上午特地到巨蛋現場，關懷疫苗施打情形，並向工作人員及演出樂手致意，感謝藝文界「藝起撐醫護」的心意。





▲ 高雄市交響樂團與民間藝文團體合作，於高雄巨蛋現場演出「藝起撐醫護」。（圖／高市文化局提供）

高雄市政府文化局接受到藝文界的心意即刻與衛生局多次協調確認，決定以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場地最大的高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地，也是高雄百工百業、齊心防疫、相互支持的寫照。



