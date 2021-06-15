中市85歲以上疫苗接種　長輩：足感心

中央分配台中市7萬3500劑疫苗，

今(15)日至17日優先為85歲以上長輩施打，除部分場地受限外，全市7成左右快打站引進日本「宇美町式」接種法，長輩入座後不需移動，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，提升效率也減少群聚風險。市長盧秀燕今前往南屯區黎明國中視察表示，

看到老邁鄉親開心打疫苗「感動到快哭出來」，

長輩們施打意願踴躍。

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今在黎明國中站逐關了解施打流程，從入口處、量體溫、填寫資料區、報到及掛號區、注射區到領取「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(黃卡)等，現場井然有序、動線分流順暢。她說，施打疫苗的長輩相當踴躍，市府採用宇美町式打法，讓長輩從諮詢、注射到觀察都可原地不動，只要醫護人員移動即可，且台中快打站選在停課的校園禮堂，備有空調，讓長輩注射過程更舒適；此外，由於疫苗需要保冷保冰，市府在運送過程及注射過程均維持疫苗所需溫度，確保疫苗有效性。

施打完疫苗的王姓阿嬤表示，打完疫苗後讓她放心很多，她只要坐在自己的位置上不用動，醫護人員就會來協助施打疫苗，非常方便，醫護與現場工作人員的引導也讓她更安心。

施打完疫苗的居服員謝小姐表示，感謝盧市長讓照顧服務員能優先施打疫苗，而且市府的施打方式相當舒適，讓她不用跑來跑去，也不用害怕，動線也很好，感謝市府的安排。

民政局表示，為確保疫苗接種安全，建議先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應，且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應；另在第1次接種的10至12周後，應再完成第2劑接種，及早產生完整保護力。接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。

民政局長吳世瑋表示，今日起一連3日為台中85歲以上長者注射疫苗，提醒阿公阿嬤記得帶「施打疫苗通知單」、雙證件(健保卡及身分證)，並填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依通知單標註的時間、地點前往快打站施打，注射完會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並等待市府通知注射第二劑。他也提醒這張紀錄卡很重要不能遺失，可作為未來相關驗證依據，也請家人幫忙注意，務必幫長輩保留。

此外，對於少數臥床失能的85歲以上長輩，市府也將推出「到府施打」計畫，將依失能等級排定優先順序，預計6月18日起啟動作業。服務對象包括長照個案失能等級7至8級的85歲以上長輩，並優先從最嚴重失能8級的長者開始施打，接著再為第7級的長者施打，實際規劃將視疫苗存量進行。