中國廣東核電廠疑傳核洩漏　法國電力：曾有惰性氣體積聚

中法合作建設的中國廣東省台山核電廠被美媒爆出可能發生放射性物質外洩，法國核反應堆製造企業法馬通（Framatome）14日表示，目前正努力解決核電廠的「效能問題」，法馬通的母公司法國電力公司（EDF）則表示該核電廠曾經發生惰性氣體（noble gases）積聚的情況。





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美國《CNN》14日時獨家披露，法馬通警告位於中國廣東省的台山核電廠有「急迫的輻射威脅」，美國政府也正在進行核洩露的評估報告。法馬通14日時發聲明表示，他們正在「努力解決核電廠效能問題」，並進一步指出「根據現有的數據，該核電廠正處於安全數據範圍內運行」，法馬通表示目前正在與專家合作，評估情況並且尋求解決方案。





根據《路透社》報導，EDF也發出聲明，指出台山核電廠1號反應爐冷卻系統「惰性氣體」濃度增加，並強調「某些惰性氣體存在是已知的情況」，EDF表示之前已經有過研究，並且已將情況列入操作程序當中。





《路透社》報導引述一名EDF發言人指出，這次台山核電廠惰性氣體積聚，很可能是因為燃料棒的外殼損壞導致，並強調氣體是在受控的情況下排出，沒有造成污染，而目前惰性氣體的測量值也低於最高水平，認為要討論反應爐是否必須關閉還為時過早。EDF目前也呼籲中國廣核集團舉行審查會議，還不確定確切舉辦日期。





惰性氣體是指氬、氦、氖、氪、氙等活躍度低的化學元素，它們不傾向與其他物質產生化學反應，但氪和氙具放射性，所以常被核電廠納入監測範圍。





能源顧問公司經理費斯曼（David Fishman）指出，損壞的核燃料棒有可能會使一些核裂變產生的物質流入核電廠反應堆的冷卻系統。雖然這不是人們所樂見的，但損壞的燃料棒出現洩漏的情況並不罕見。



